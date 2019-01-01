OPTA maç sonu notları: Göztepe 2-2 Fenerbahçe
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe Göztepe'nin konuğu oldu. Nefes kesen mücadele 2-2 sona erdi. OPTA maçın sonunda ortaya çıkan notları derledi;
- Göztepe, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk ettiği son dört maçı kaybetmedi (1G 3B).
- Fenerbahçe, Göztepe ile Süper Lig'de oynadığı son üç maçın ikisinde puan kaybetti (1G 1B 1M).
- Son dört haftada yenilgi almayan Göztepe (2G 2B), daha önceki iki karşılaşmadan puan çıkaramamıştı.
- Fenerbahçe, sekizinci haftadaki Denizlispor maçından bu yana Süper Lig'de deplasman galibiyeti alamıyor (2B 1M).
- Üst üste dokuz maçtır gol atan Göztepe, Sivasspor'un (16) ardından Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi.
- Göztepe, Süper Lig'in ilk 13 haftasında ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri (6; Yeni Malatyaspor ile birlikte). Fenerbahçe ise bu sezon ceza sahası dışından ilk kez gol yedi.
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım Fenerbahçe (11).
- Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ilk kez penaltıdan gol yedi.
- Göztepe, İlhan Palut yönetiminde çıktığı üç Süper Lig maçının da ilk yarısında öne geçti.
- Andre Castro'nun Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye attığı iki gol de ceza sahası dışından geldi.
- Alpaslan Öztürk'ün bu sezon Süper Lig'de attığı üç golün ikisi penaltıdan geldi.
- Fenerbahçe'nin Süper Lig deplasmanlarındaki 251 dakikalık gol hasretini Serdar Aziz sonlandırdı.
- Garry Rodrigues, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig kariyerindeki ilk deplasman golünü Göztepe'ye attı.