OPTA maç sonu notları: Göztepe 2-2 Fenerbahçe

Göztepe'nin konuğu olan Fenerbahçe, üst üste 4. kez İzmir'den galibiyet çıkaramazken direkleri de 11. kez dövmeye devam etti.

Süper Lig'in 13. haftasında 'nin konuğu oldu. Nefes kesen mücadele 2-2 sona erdi. OPTA maçın sonunda ortaya çıkan notları derledi;

- Göztepe, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk ettiği son dört maçı kaybetmedi (1G 3B).

- Fenerbahçe, Göztepe ile Süper Lig'de oynadığı son üç maçın ikisinde puan kaybetti (1G 1B 1M).

- Son dört haftada yenilgi almayan Göztepe (2G 2B), daha önceki iki karşılaşmadan puan çıkaramamıştı.

- Fenerbahçe, sekizinci haftadaki maçından bu yana Süper Lig'de deplasman galibiyeti alamıyor (2B 1M).

- Üst üste dokuz maçtır gol atan Göztepe, 'un (16) ardından Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi.

- Göztepe, Süper Lig'in ilk 13 haftasında ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri (6; ile birlikte). Fenerbahçe ise bu sezon ceza sahası dışından ilk kez gol yedi.

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım Fenerbahçe (11).

- Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ilk kez penaltıdan gol yedi.

- Göztepe, İlhan Palut yönetiminde çıktığı üç Süper Lig maçının da ilk yarısında öne geçti.

- Andre Castro'nun Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye attığı iki gol de ceza sahası dışından geldi.

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- Alpaslan Öztürk'ün bu sezon Süper Lig'de attığı üç golün ikisi penaltıdan geldi.

- Fenerbahçe'nin Süper Lig deplasmanlarındaki 251 dakikalık gol hasretini Serdar Aziz sonlandırdı.

- Garry Rodrigues, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig kariyerindeki ilk deplasman golünü Göztepe'ye attı.