Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Göztepe 2-2 Fenerbahçe

Son güncelleme
Yorum()
AA
Göztepe'nin konuğu olan Fenerbahçe, üst üste 4. kez İzmir'den galibiyet çıkaramazken direkleri de 11. kez dövmeye devam etti.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe Göztepe'nin konuğu oldu. Nefes kesen mücadele 2-2 sona erdi. OPTA maçın sonunda ortaya çıkan notları derledi; 

- Göztepe, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk ettiği son dört maçı kaybetmedi (1G 3B).

- Fenerbahçe, Göztepe ile Süper Lig'de oynadığı son üç maçın ikisinde puan kaybetti (1G 1B 1M).

Editörün Seçtikleri

- Son dört haftada yenilgi almayan Göztepe (2G 2B), daha önceki iki karşılaşmadan puan çıkaramamıştı.

- Fenerbahçe, sekizinci haftadaki Denizlispor maçından bu yana Süper Lig'de deplasman galibiyeti alamıyor (2B 1M).

- Üst üste dokuz maçtır gol atan Göztepe, Sivasspor'un (16) ardından Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi.

- Göztepe, Süper Lig'in ilk 13 haftasında ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri (6; Yeni Malatyaspor ile birlikte). Fenerbahçe ise bu sezon ceza sahası dışından ilk kez gol yedi.

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım Fenerbahçe (11).

- Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ilk kez penaltıdan gol yedi.

- Göztepe, İlhan Palut yönetiminde çıktığı üç Süper Lig maçının da ilk yarısında öne geçti.

- Andre Castro'nun Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye attığı iki gol de ceza sahası dışından geldi.

Haberin devamı aşağıda

- Alpaslan Öztürk'ün bu sezon Süper Lig'de attığı üç golün ikisi penaltıdan geldi.

- Fenerbahçe'nin Süper Lig deplasmanlarındaki 251 dakikalık gol hasretini Serdar Aziz sonlandırdı.

- Garry Rodrigues, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig kariyerindeki ilk deplasman golünü Göztepe'ye attı.

Kapat