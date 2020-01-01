OPTA maç sonu notları: Gençlerbirliği 1-1 Fenerbahçe

Bu sezon bir Süper Lig maçında Fenerbahçe kalesine en fazla şut çeken takım Gençlerbirliği oldu (17).

Süper Lig'in 31. haftasında ve , Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

1-1 biten mücadelede ev sahibinin golünü Bogdan Stancu; sarı lacivertlilerin golünü ise Emre Belözoğlu kaydetti.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 33'e; Fenerbahçe ise 50'ye yükseltti.

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OPTA, bu karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 iç saha maçında 19 puan toplayan Gençlerbirliği (5G 4B 2M), daha önceki 10 karşılaşmada dokuz puan alabilmişti (2G 3B 5M).

- Son altı Süper Lig deplasmanından iki puanla dönen Fenerbahçe (2B 4M), daha önceki altı karşılaşmada sekiz puan kazanmıştı (2G 2B 2M).

- Gençlerbirliği, bu sezon Süper Lig'de sadece (3.45) karşılaşmasında Fenerbahçe'ye karşı yakaladığından daha fazla gol beklentisi buldu (3.44).

- Bu sezon bir Süper Lig maçında Fenerbahçe kalesine en fazla şut çeken takım Gençlerbirliği oldu (17).

- Fenerbahçe, Tahir Karapınar yönetiminde çıktığı beş maçın dördünde geri düştü ancak bu karşılaşmaların sadece birinde mağlup oldu (2G 1B).

- Bu sezon geri düştüğü Süper Lig karşılaşmalarından en fazla puan çıkaran takım Fenerbahçe (20).

- Fenerbahçe'nin Tahir Karapınar yönetiminde attığı sekiz golün altısı karşılaşmaların 70'inci dakikalarından sonra geldi.

- Şubat ayından bu yana çıktığı bütün maçlarda gol yiyen Fenerbahçe, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda (12 maç).

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- Bu sezon 13 gole ulaşan Gençlerbirliği forveti Bogdan Stancu, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı 2013/14'teki sayısını yakaladı (yine Gençlerbirliği formasıyla).

- Süper Lig tarihinde dört farklı onyılda gol atan ilk oyuncu Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu oldu (1990'lar, 2000'ler, 2010'lar & 2020'ler).

- Recep Niyaz'dan (16y 176g) bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan en genç isim Ömer Faruk Beyaz (16y 313g) oldu.