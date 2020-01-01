Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Gençlerbirliği 1-1 Fenerbahçe

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Genclerbirligi v Fenerbahce 07072020
AA
Bu sezon bir Süper Lig maçında Fenerbahçe kalesine en fazla şut çeken takım Gençlerbirliği oldu (17).

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ve Fenerbahçe, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

1-1 biten mücadelede ev sahibinin golünü Bogdan Stancu; sarı lacivertlilerin golünü ise Emre Belözoğlu kaydetti.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 33'e; Fenerbahçe ise 50'ye yükseltti.

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    OPTA, bu karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

    - Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 iç saha maçında 19 puan toplayan Gençlerbirliği (5G 4B 2M), daha önceki 10 karşılaşmada dokuz puan alabilmişti (2G 3B 5M).

    - Son altı Süper Lig deplasmanından iki puanla dönen Fenerbahçe (2B 4M), daha önceki altı karşılaşmada sekiz puan kazanmıştı (2G 2B 2M).

    - Gençlerbirliği, bu sezon Süper Lig'de sadece Göztepe (3.45) karşılaşmasında Fenerbahçe'ye karşı yakaladığından daha fazla gol beklentisi buldu (3.44).

    - Bu sezon bir Süper Lig maçında Fenerbahçe kalesine en fazla şut çeken takım Gençlerbirliği oldu (17).

    - Fenerbahçe, Tahir Karapınar yönetiminde çıktığı beş maçın dördünde geri düştü ancak bu karşılaşmaların sadece birinde mağlup oldu (2G 1B).

    - Bu sezon geri düştüğü Süper Lig karşılaşmalarından en fazla puan çıkaran takım Fenerbahçe (20).

    - Fenerbahçe'nin Tahir Karapınar yönetiminde attığı sekiz golün altısı karşılaşmaların 70'inci dakikalarından sonra geldi.

    - Şubat ayından bu yana çıktığı bütün maçlarda gol yiyen Fenerbahçe, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda (12 maç).

    Haberin devamı aşağıda

    - Bu sezon 13 gole ulaşan Gençlerbirliği forveti Bogdan Stancu, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı 2013/14'teki sayısını yakaladı (yine Gençlerbirliği formasıyla).

    - Süper Lig tarihinde dört farklı onyılda gol atan ilk oyuncu Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu oldu (1990'lar, 2000'ler, 2010'lar & 2020'ler).

    - Recep Niyaz'dan (16y 176g) bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan en genç isim Ömer Faruk Beyaz (16y 313g) oldu.

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