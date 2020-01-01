Galatasaray

Opta maç sonu notları: Galatasaray - Hatayspor

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Galatasaray Goal Celebration 12052020
AA
Galatasaray, Şubat 2020'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçını gol yemeden kazandı

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı Diagne, Oğulcan ve Kerem'in attığı gollerle 3-0 kazandı.

Karşılaşmanın ardından dikkat çeken istatistikler şöyle:

 

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    • Bu sezon çıktığı sekizinci Süper Lig maçında ikinci kez yenilen Hatayspor (3G 3B), iki mağlubiyetini de deplasmanda aldı (0-6 vs Alanyaspor & 0-3 vs Galatasaray).
    • Galatasaray, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 13 maçın 11'ini kazandı (2B) ve bu karşılaşmalarda toplam 37 gol attı.
    • Bu sezon kendi kalesine birden fazla gol atan iki Süper Lig takımından biri Hatayspor (2; Trabzonspor ile eşit).
    • Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada yedi gol yiyen Galatasaray, ilk 11 maçlar itibarıyla en son 2007/08'de daha az gole izin vermişti (6 gol).
    • Süper Lig'in 2020/21 sezonunda Antalyaspor'un (6) ardından en fazla kırmızı kart gören takım Hatayspor (4).
    • Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son sekiz golün beşini Mbaye Diagne kaydetti.
    • Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla Nisan 2019'dan bu yana ilk kez üst üste üç Süper Lig maçında gol sevinci yaşadı (toplam 5 gol).
    • Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla en fazla asist yapan oyuncu Sofiane Feghouli (3).
    • Bu sezon dört Süper Lig maçında kalesini gole kapatan Galatasaray eldiveni Fatih Öztürk, 2019/20'nin tamamında ulaştığı sayıyı geride bıraktı (3).
    • Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Hatayspor'a attı.
    • Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 12 maçın 10'unu kazandı (2B).

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