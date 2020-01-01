Opta maç sonu notları: Galatasaray - Hatayspor
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AA
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı Diagne, Oğulcan ve Kerem'in attığı gollerle 3-0 kazandı.
Karşılaşmanın ardından dikkat çeken istatistikler şöyle:
- Bu sezon çıktığı sekizinci Süper Lig maçında ikinci kez yenilen Hatayspor (3G 3B), iki mağlubiyetini de deplasmanda aldı (0-6 vs Alanyaspor & 0-3 vs Galatasaray).
- Galatasaray, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 13 maçın 11'ini kazandı (2B) ve bu karşılaşmalarda toplam 37 gol attı.
- Bu sezon kendi kalesine birden fazla gol atan iki Süper Lig takımından biri Hatayspor (2; Trabzonspor ile eşit).
- Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada yedi gol yiyen Galatasaray, ilk 11 maçlar itibarıyla en son 2007/08'de daha az gole izin vermişti (6 gol).
- Süper Lig'in 2020/21 sezonunda Antalyaspor'un (6) ardından en fazla kırmızı kart gören takım Hatayspor (4).
- Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son sekiz golün beşini Mbaye Diagne kaydetti.
- Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla Nisan 2019'dan bu yana ilk kez üst üste üç Süper Lig maçında gol sevinci yaşadı (toplam 5 gol).
- Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla en fazla asist yapan oyuncu Sofiane Feghouli (3).
- Bu sezon dört Süper Lig maçında kalesini gole kapatan Galatasaray eldiveni Fatih Öztürk, 2019/20'nin tamamında ulaştığı sayıyı geride bıraktı (3).
- Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Hatayspor'a attı.
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 12 maçın 10'unu kazandı (2B).