OPTA maç sonu notları: Galatasaray - Fenerbahçe
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AA
Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide gol sesi çıkmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta 0-0 berabere kaldı.
OPTA ise karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:
- Galatasaray, Süper Lig'de Ekim 2014'ten bu yana sahasında Fenerbahçe'yi mağlup edemedi ancak son dört karşılaşma berabere bitti (5B 1M).
- Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçının beşinde kalesini gole kapattı (toplam 2 gol).
- Sahasında oynadığı son altı Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Galatasaray (3B 1M), daha önceki altı karşılaşmanın beşinden galip ayrılmıştı (1B).
- Fenerbahçe, Süper Lig'de Nisan 2009'dan bu yana ilk kez üst üste iki Galatasaray deplasmanında gol sevinci yaşayamadı.
- Galatasaray ile Fenerbahçe bu karşılaşmada toplam 11 kez sarı kart gördü (Galatasaray 7-4 Fenerbahçe). İki ekip, Opta'nın bu alanda veriye sahip olduğu 2007/08'den bu yana daha fazla sarı kart çıkan tek bir Süper Lig maçı oynadı (Nisan 2014'te 12 sarı kart).
- Galatasaray, Süper Lig'in 2016/17 sezonundan bu yana rakip ceza sahalarında topla en az buluştuğu iç saha maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadı (6).
- Galatasaray forveti Radamel Falcao, Süper Lig kariyerinde ilk 11 başlayıp rakip ceza sahasında topla buluşamadan bitirdiği iki maçı da Fenerbahçe'ye karşı oynadı (diğeri 28 Eylül 2019).
- Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında çektiği tek isabetli şut, stoper olarak görev yapan Marcel Tisserand'dan geldi.
- Galatasaray'a karşı beş kurtarış yapan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'de Ocak 2020'den bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmada kalesini gole kapattı.
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı deplasmanda ilk kez puan aldı (1B 3M).