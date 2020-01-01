Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Galatasaray - Fenerbahçe

Goal Türkiye
Yorum()
Galatasaray Fenerbahçe 09262020
AA
Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçının beşinde kalesini gole kapattı.

Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide gol sesi çıkmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta 0-0 berabere kaldı.

OPTA ise karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

  • Galatasaray, Süper Lig'de Ekim 2014'ten bu yana sahasında Fenerbahçe'yi mağlup edemedi ancak son dört karşılaşma berabere bitti (5B 1M).
  • Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçının beşinde kalesini gole kapattı (toplam 2 gol).
  • Sahasında oynadığı son altı Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Galatasaray (3B 1M), daha önceki altı karşılaşmanın beşinden galip ayrılmıştı (1B).
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de Nisan 2009'dan bu yana ilk kez üst üste iki Galatasaray deplasmanında gol sevinci yaşayamadı.
  • Galatasaray ile Fenerbahçe bu karşılaşmada toplam 11 kez sarı kart gördü (Galatasaray 7-4 Fenerbahçe). İki ekip, Opta'nın bu alanda veriye sahip olduğu 2007/08'den bu yana daha fazla sarı kart çıkan tek bir Süper Lig maçı oynadı (Nisan 2014'te 12 sarı kart).
  • Galatasaray, Süper Lig'in 2016/17 sezonundan bu yana rakip ceza sahalarında topla en az buluştuğu iç saha maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadı (6).
  • Galatasaray forveti Radamel Falcao, Süper Lig kariyerinde ilk 11 başlayıp rakip ceza sahasında topla buluşamadan bitirdiği iki maçı da Fenerbahçe'ye karşı oynadı (diğeri 28 Eylül 2019).
  • Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında çektiği tek isabetli şut, stoper olarak görev yapan Marcel Tisserand'dan geldi.
  • Galatasaray'a karşı beş kurtarış yapan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'de Ocak 2020'den bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmada kalesini gole kapattı.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı deplasmanda ilk kez puan aldı (1B 3M).

Kapat