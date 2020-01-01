Süper Lig

Opta maç sonu notları: Galatasaray - Ankaragücü

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galatasaray ankaragucu 31102020
AA
Galatasaray, bu sezon sahasında kalesine en az şut gelen Süper Lig maçını oynadı.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı kırmızılılar maçı tek golle kazandı.

Galatasaray'ın golünü 45+2. dakikada Ryan Babel kaydetti.

İşte Opta verilerine göre karşılaşmanın öne çıkan detayları;

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    - Galatasaray, Süper Lig'de Ocak 2019'dan bu yana Ankaragücü'nü ilk kez mağlup etti (1B 1M). 

    - Ankaragücü, Süper Lig'e tekrar yükseldiği 2018/19'dan bu yana Galatasaray'a konuk olduğu üç maçın ikisinden mağlup ayrıldı (1B). 

    - Bu sezon sahasında oynadığı ilk Süper Lig maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray, daha sonraki üç karşılaşmada toplam 2 gol kaydedebildi. 

    - Bu sezon Süper Lig'de galibiyet alamayan tek takım olan Ankaragücü (1B 4M), ligden düştüğü 2011/12'den (toplam 10 maç) bu yana ilk kez bir sezonun ilk beş karşılaşmasını kazanamadı. 

    - Galatasaray, Ankaragücü karşısında Mart 2020'deki Beşiktaş karşılaşmasından (3) bu yana sahasında kalesine en az şut gelen Süper Lig maçını oynadı (7). 

    - Bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü'nden (4 gol) daha az gol atan tek takım Hatayspor (3 gol). Sarı-lacivertli ekip, çıktığı son dört maçın üçünde fileleri havalandıramadı. 

    - Ryan Babel'in Galatasaray formasıyla Süper Lig'de attığı altı golün beşi iç sahada geldi. 

    - İlk Süper Lig maçına çıktığı Ocak 2020'den bu yana Galatasaray formasıyla en fazla asist yapan iki oyuncudan biri Marcelo Saracchi (5; Ömer Bayram ile eşit). 

    Haberin devamı aşağıda

    - Okan Kocuk, Galatasaray formasıyla çıktığı 10. Süper Lig maçında ilk kez kalesini gole kapattı (vs Ankaragücü). 

    - Fatih Terim'in Süper Lig'de Galatasaray'ın başında en fazla mağlup ettiği rakibi Ankaragücü (14G 3B 1M). 

    - Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a rakip olduğu yedi maçın beşini kaybetti (1G 1B). 

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