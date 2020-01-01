Opta maç sonu notları: Galatasaray - Ankaragücü

Galatasaray, bu sezon sahasında kalesine en az şut gelen Süper Lig maçını oynadı.

Süper Lig'in 7. haftasında , Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı kırmızılılar maçı tek golle kazandı.

Galatasaray'ın golünü 45+2. dakikada Ryan Babel kaydetti.

İşte Opta verilerine göre karşılaşmanın öne çıkan detayları;

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- Galatasaray, Süper Lig'de Ocak 2019'dan bu yana Ankaragücü'nü ilk kez mağlup etti (1B 1M).

- Ankaragücü, Süper Lig'e tekrar yükseldiği 2018/19'dan bu yana Galatasaray'a konuk olduğu üç maçın ikisinden mağlup ayrıldı (1B).

- Bu sezon sahasında oynadığı ilk Süper Lig maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray, daha sonraki üç karşılaşmada toplam 2 gol kaydedebildi.

- Bu sezon Süper Lig'de galibiyet alamayan tek takım olan Ankaragücü (1B 4M), ligden düştüğü 2011/12'den (toplam 10 maç) bu yana ilk kez bir sezonun ilk beş karşılaşmasını kazanamadı.

- Galatasaray, Ankaragücü karşısında Mart 2020'deki Beşiktaş karşılaşmasından (3) bu yana sahasında kalesine en az şut gelen Süper Lig maçını oynadı (7).

- Bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü'nden (4 gol) daha az gol atan tek takım (3 gol). Sarı-lacivertli ekip, çıktığı son dört maçın üçünde fileleri havalandıramadı.

- Ryan Babel'in Galatasaray formasıyla Süper Lig'de attığı altı golün beşi iç sahada geldi.

- İlk Süper Lig maçına çıktığı Ocak 2020'den bu yana Galatasaray formasıyla en fazla asist yapan iki oyuncudan biri Marcelo Saracchi (5; Ömer Bayram ile eşit).

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- Okan Kocuk, Galatasaray formasıyla çıktığı 10. Süper Lig maçında ilk kez kalesini gole kapattı (vs Ankaragücü).

- Fatih Terim'in Süper Lig'de Galatasaray'ın başında en fazla mağlup ettiği rakibi Ankaragücü (14G 3B 1M).

- Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a rakip olduğu yedi maçın beşini kaybetti (1G 1B).