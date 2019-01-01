OPTA maç sonu notları: Galatasaray 5-0 Antalyaspor

Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Antalyaspor'u farklı geçerken bu sezon en çok gol pozisyonuna girdiği maçı oynadı.

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında 'u konuk eden rakibini farklı geçmeyi başardı.

OPTA, sarı kırmızılıların beş gollü galibiyetiyle sona eren karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi;

- Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının altısını kazandı (1B).

- Galatasaray deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçını kaybeden Antalyaspor, rakibini dış sahada Mayıs 2010'dan bu yana mağlup edemiyor (3B 6M).

- Galatasaray, 11 Mart 2019'dan bu yana Süper Lig'deki en farklı galibiyetini yine aynı rakibe karşı aynı skorla aldı.

- Deplasmanda çıktığı son dört maçta rakip fileleri havalandıramayan Antalyaspor, Süper Lig'de daha uzun bir seriyi en son Kasım 2011-Ocak 2012 arasında (beş maç) yaşamıştı.

- Galatasaray bu sezon Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonuna girdiği maçı oynadı (9).

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım olan Galatasaray (6), son üç iç saha maçında da beyaz noktadan gol buldu.

- Falcao'nun Galatasaray formasıyla Süper Lig'de attığı üç gol de iç saha maçlarında geldi.

- Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 1'den fazla asist yapabilen tek oyuncu Ömer Bayram (5).

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- Galatasaray formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11 başlayan Taylan Antalyalı, sarı kırmızı formayla ilk golünü Antalyaspor'a attı.

- Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor ile karşılaştığı 17 Süper Lig maçının 13'ünü kazandı ve rakibine mağlup olmadı (4B).