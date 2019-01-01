OPTA maç sonu notları: Galatasaray 5-0 Antalyaspor
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray rakibini farklı geçmeyi başardı.
OPTA, sarı kırmızılıların beş gollü galibiyetiyle sona eren karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi;
- Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının altısını kazandı (1B).
- Galatasaray deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçını kaybeden Antalyaspor, rakibini dış sahada Mayıs 2010'dan bu yana mağlup edemiyor (3B 6M).
- Galatasaray, 11 Mart 2019'dan bu yana Süper Lig'deki en farklı galibiyetini yine aynı rakibe karşı aynı skorla aldı.
- Deplasmanda çıktığı son dört maçta rakip fileleri havalandıramayan Antalyaspor, Süper Lig'de daha uzun bir seriyi en son Kasım 2011-Ocak 2012 arasında (beş maç) yaşamıştı.
- Galatasaray bu sezon Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonuna girdiği maçı oynadı (9).
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım olan Galatasaray (6), son üç iç saha maçında da beyaz noktadan gol buldu.
- Falcao'nun Galatasaray formasıyla Süper Lig'de attığı üç gol de iç saha maçlarında geldi.
- Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 1'den fazla asist yapabilen tek oyuncu Ömer Bayram (5).
- Galatasaray formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11 başlayan Taylan Antalyalı, sarı kırmızı formayla ilk golünü Antalyaspor'a attı.
- Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor ile karşılaştığı 17 Süper Lig maçının 13'ünü kazandı ve rakibine mağlup olmadı (4B).