OPTA maç sonu notları: Galatasaray 3-2 Sivasspor
Süper Lig’de sekizinci haftanın açılış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor’u 3-2 yendi.
Sarı Kırmızılılar bu sonuçla ligde üç maç sonra kazanmış oldu. Sivasspor ise beş maç aradan sonra yenildi.
İşte karşılaşma sonrası öne çıkan Opta notları:
*Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde puan kaybetmeden en fazla konuk ettiği rakibi Sivasspor (14G).
*Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı son üç Süper Lig maçında rakip filelere 10 gol gönderdi ancak kalesinde sekiz gol gördü (2G 1M).
*Deplasmanda 11 maçtır galibiyete hasret olan Sivasspor (5B 6M), Süper Lig tarihinde sadece bir kez bundan daha uzun bir seri yaşadı (Ocak 2010-Mart 2011 arasında 21 maç).
*Galatasaray, Sivasspor karşısında bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (537), ikili mücadele kazandığı (78), net gol pozisyonuna girdiği (4) ve gol beklentisi yakaladığı (3.32 xG) Süper Lig maçını oynadı.
*Evinde oynadığı son 40 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (33G 7B); hem kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor, hem de ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.
*Bu maçtan önce Galatasaray'a bu statta iki gol atan son Süper Lig takımı yine Sivasspor'du (23 Aralık 2018'de 4-2).
*Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor ile oynadığı son 20 maçta da gol atmayı başardı.
*Sivasspor bu sezon Süper Lig'de ilk kez kırmızı kart gördü.
*Bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan giren oyuncuları en fazla gol atan takım Sivasspor (5).
*Florin Andone'den önce Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında iki gol atan son Rumen oyuncu Gheorghe Hagi'ydi (26 Mayıs 2001 vs Trabzonspor).
*Ryan Babel'in Süper Lig kariyerinde Sivasspor'dan (3) daha fazla gol attığı tek takım Konyaspor (4).
*Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla en fazla asist yapan oyuncu Ömer Bayram (3), Sivasspor formasıyla en fazla asist yapan oyuncu Emre Kılınç (3).