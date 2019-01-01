OPTA maç sonu notları: Galatasaray 3-2 Sivasspor

Galatasaray’ın Sivasspor’u 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından öne çıkan Opta verilerini sıraladık.

Süper Lig’de sekizinci haftanın açılış maçında , Türk Telekom Stadyumu’nda ağırladığı Demir Grup ’u 3-2 yendi.

Sarı Kırmızılılar bu sonuçla ligde üç maç sonra kazanmış oldu. Sivasspor ise beş maç aradan sonra yenildi.

İşte karşılaşma sonrası öne çıkan Opta notları:

*Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde puan kaybetmeden en fazla konuk ettiği rakibi Sivasspor (14G).

*Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı son üç Süper Lig maçında rakip filelere 10 gol gönderdi ancak kalesinde sekiz gol gördü (2G 1M).

*Deplasmanda 11 maçtır galibiyete hasret olan Sivasspor (5B 6M), Süper Lig tarihinde sadece bir kez bundan daha uzun bir seri yaşadı (Ocak 2010-Mart 2011 arasında 21 maç).

*Galatasaray, Sivasspor karşısında bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (537), ikili mücadele kazandığı (78), net gol pozisyonuna girdiği (4) ve gol beklentisi yakaladığı (3.32 xG) Süper Lig maçını oynadı.

*Evinde oynadığı son 40 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (33G 7B); hem kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor, hem de ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

*Bu maçtan önce Galatasaray'a bu statta iki gol atan son Süper Lig takımı yine Sivasspor'du (23 Aralık 2018'de 4-2).

*Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor ile oynadığı son 20 maçta da gol atmayı başardı.

*Sivasspor bu sezon Süper Lig'de ilk kez kırmızı kart gördü.

*Bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan giren oyuncuları en fazla gol atan takım Sivasspor (5).

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*Florin Andone'den önce Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında iki gol atan son Rumen oyuncu Gheorghe Hagi'ydi (26 Mayıs 2001 vs ).

*Ryan Babel'in Süper Lig kariyerinde Sivasspor'dan (3) daha fazla gol attığı tek takım (4).

*Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla en fazla asist yapan oyuncu Ömer Bayram (3), Sivasspor formasıyla en fazla asist yapan oyuncu Emre Kılınç (3).