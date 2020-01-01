OPTA maç sonu notları: Galatasaray 3-1 Gaziantep

Gaziantep'i 3 golle geçen Galatasaray, ilk yarıda son yılların en iyi şut istatistiğini yakaladı.

Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep'i konuk eden , sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı kırmızılıların gollerini 8 ve 40. dakika Falcao, 28'de de Emre Kılınç kaydetti. Gaziantep'in tek golünü ise 53'te Andre attı.

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Üç golünü de ilk yarıda atan Galatasaray, 2014/15 sezonundan bu yana ilk yarısında en fazla isabetli şut çektiği Süper Lig maçını oynadı.

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