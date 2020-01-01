OPTA maç sonu notları: Galatasaray 3-1 Gaziantep
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AA
Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep'i konuk eden Galatasaray, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Sarı kırmızılıların gollerini 8 ve 40. dakika Falcao, 28'de de Emre Kılınç kaydetti. Gaziantep'in tek golünü ise 53'te Andre attı.
Üç golünü de ilk yarıda atan Galatasaray, 2014/15 sezonundan bu yana ilk yarısında en fazla isabetli şut çektiği Süper Lig maçını oynadı.
OPTA karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:
- Galatasaray açılışını iç sahada yaptığı son 11 Süper Lig sezonuna galibiyetle başlarken, bu karşılaşmalarda toplam 31 gol attı.
- Süper Lig'deki ikinci sezonuna giren Gaziantep FK, İstanbul takımlarına konuk olduğu altı maçta toplam 20 gol yedi (1G 1B 4M).
- Galatasaray, Opta'nın detaylı istatistik tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan bu yana ilk yarısında en fazla isabetli şut çektiği Süper Lig maçını oynadı (8).
- Süper Lig'de çıktığı son dokuz maçta da gol yiyen Galatasaray, en son 15 Mart 2020'deki Beşiktaş karşılaşmasında kalesini gole kapatabilmişti.
- Arda Turan, 20 Mayıs 2011'deki Konyaspor maçından bu yana Galatasaray formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçına çıktı (3403 gün).
- Galatasaray'a geldiği 2019/20 sezonunun başından bu yana sarı-kırmızı formayla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Falcao (12 gol & 2 asist).
- Emre Kılınç, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında çektiği ilk şutta golünü buldu.
- Sofiane Feghouli, Gaziantep FK'ya karşı forma giydiği üç Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).
- Fatih Terim ilk hafta maçını evinde oynadığı son beş Süper Lig sezonuna galibiyetle girdi.
- Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde çıktığı üç açılış maçını da deplasmanda toplam 12 gol yiyerek kaybetti.