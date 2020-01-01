Galatasaray - Gazişehir Gaziantep

OPTA maç sonu notları: Galatasaray 3-1 Gaziantep

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radamel falcao 12092020
AA
Gaziantep'i 3 golle geçen Galatasaray, ilk yarıda son yılların en iyi şut istatistiğini yakaladı.

Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep'i konuk eden Galatasaray, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı kırmızılıların gollerini 8 ve 40. dakika Falcao, 28'de de Emre Kılınç kaydetti. Gaziantep'in tek golünü ise 53'te Andre attı.

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Üç golünü de ilk yarıda atan Galatasaray, 2014/15 sezonundan bu yana ilk yarısında en fazla isabetli şut çektiği Süper Lig maçını oynadı.

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    OPTA karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

    • Galatasaray açılışını iç sahada yaptığı son 11 Süper Lig sezonuna galibiyetle başlarken, bu karşılaşmalarda toplam 31 gol attı. 
    • Süper Lig'deki ikinci sezonuna giren Gaziantep FK, İstanbul takımlarına konuk olduğu altı maçta toplam 20 gol yedi (1G 1B 4M). 
    • Galatasaray, Opta'nın detaylı istatistik tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan bu yana ilk yarısında en fazla isabetli şut çektiği Süper Lig maçını oynadı (8). 
    • Süper Lig'de çıktığı son dokuz maçta da gol yiyen Galatasaray, en son 15 Mart 2020'deki Beşiktaş karşılaşmasında kalesini gole kapatabilmişti. 
    • Arda Turan, 20 Mayıs 2011'deki Konyaspor maçından bu yana Galatasaray formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçına çıktı (3403 gün). 
    • Galatasaray'a geldiği 2019/20 sezonunun başından bu yana sarı-kırmızı formayla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Falcao (12 gol & 2 asist). 
    • Emre Kılınç, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında çektiği ilk şutta golünü buldu. 
    • Sofiane Feghouli, Gaziantep FK'ya karşı forma giydiği üç Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist). 
    • Fatih Terim ilk hafta maçını evinde oynadığı son beş Süper Lig sezonuna galibiyetle girdi. 
    • Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde çıktığı üç açılış maçını da deplasmanda toplam 12 gol yiyerek kaybetti. 

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