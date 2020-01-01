Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği

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2020'de oynadığı tüm Süper Lig maçlarını kazanan Galatasaray, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de bunu başaran tek takım oldu.

Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrılarak zirve mücadelesini sürdürdü.

OPTA , karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, lig tarihinde rakibine karşı en uzun serisini yakaladı

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    - Gençlerbirliği, Mart 2013'ten bu yana Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda mağlup edemiyor (6M).

    - 2020 yılında Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de oynadığı maçların tamamını kazanan tek takım Galatasaray (7 maç).

    - Süper Lig'de sekiz maçtır kazanan Galatasaray, daha uzun bir seriyi son olarak Nisan-Ağustos 2018'de (9 maç) yakalamıştı.

    - Bu sezonun ikinci yarısında en fazla gol atan iki takımdan biri olan Galatasaray (19; Trabzonspor ile birlikte), aynı süreçte en az gol yiyen Süper Lig ekibi konumunda (3).

    - Ryan Donk'un bu sezon Süper Lig'de attığı üç golün asistini de Ömer Bayram yaptı ve bu üç gol de kornerden geldi.

    - Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu Galatasaray forması giyen Ömer Bayram (10).

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    - Galatasaray forması giyen Mariano, bu sezon Süper Lig'de yaptığı beş asistin tamamını oynadığı son 6 maçta yaptı.

    - Hamza Hamzaoğlu teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray deplasmanında çıktığı altı Süper Lig maçında da rakibine mağlup oldu ve takımları bu karşılaşmalarda toplam 20 gol yedi.

    - Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla rakip fileleri en fazla havalandıran oyuncu olan Radamel Falcao (8), attığı sekiz golün yedisini sahaya çıktığı son altı maçta kaydetti.

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