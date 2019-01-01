OPTA maç sonu notları: Galatasaray 2-0 Çaykur Rizespor

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ortaya çıkan OPTA notlarını derledik...

Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'in 10. haftasının açılış mücadelesinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek, hafta içi oynanacak maçı öncesi morallendi. İşte maçın ardından dikkat çeken istatistikler:

- , Rizespor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının üçünü kazandı ve rakibine mağlup olmadı (3G 3B).

- Rizespor, Mart 2004'en bu yana Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda mağlup edemiyor (3B 7M).

- Galatasaray, Süper Lig'de Rizespor ile karşılaştığı son 29 maçın tamamında gol attı (toplam 73 gol).

- Süper Lig'de evinde 41 maçtır kaybetmeyen Galatasaray (34G 7B), bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini, hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini yaşıyor.

- Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla gol yiyen iki takımdan biri Rizespor oldu (13; ile birlikte).

- Galatasaray bu sezon iç sahada oynadığı beşinci Süper Lig maçının da ilk yarısında gol yemedi.

- Rizespor bu sezon Süper Lig'de ilk kez kendi kalesine gol attı.

- Talbi'nin 15'inci dakikada kendi kalesine attığı gol, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de bulduğu en erken gol oldu.

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- Bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig'de kazandığı dört penaltıyı da farklı oyuncular kullandı (Selçuk, Babel, Andone, Belhanda), bu isimlerden sadece Selçuk penaltıyı gol yapamadı.

- Ryan Babel'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki takımdan biri Rizespor (4; ile birlikte).