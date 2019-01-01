OPTA maç sonu notları: Galatasaray 2-0 Çaykur Rizespor
Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'in 10. haftasının açılış mücadelesinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek, hafta içi oynanacak Real Madrid maçı öncesi morallendi. İşte maçın ardından dikkat çeken istatistikler:
- Galatasaray, Rizespor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının üçünü kazandı ve rakibine mağlup olmadı (3G 3B).
- Rizespor, Mart 2004'en bu yana Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda mağlup edemiyor (3B 7M).
- Galatasaray, Süper Lig'de Rizespor ile karşılaştığı son 29 maçın tamamında gol attı (toplam 73 gol).
- Süper Lig'de evinde 41 maçtır kaybetmeyen Galatasaray (34G 7B), bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini, hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini yaşıyor.
- Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla gol yiyen iki takımdan biri Rizespor oldu (13; Kayserispor ile birlikte).
- Galatasaray bu sezon iç sahada oynadığı beşinci Süper Lig maçının da ilk yarısında gol yemedi.
- Rizespor bu sezon Süper Lig'de ilk kez kendi kalesine gol attı.
- Talbi'nin 15'inci dakikada kendi kalesine attığı gol, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de bulduğu en erken gol oldu.
- Bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig'de kazandığı dört penaltıyı da farklı oyuncular kullandı (Selçuk, Babel, Andone, Belhanda), bu isimlerden sadece Selçuk penaltıyı gol yapamadı.
- Ryan Babel'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki takımdan biri Rizespor (4; Konyaspor ile birlikte).