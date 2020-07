OPTA maç sonu notları: Galatasaray 1-3 Trabzonspor

2010/11 sezonundan beri, Galatasaray en fazla mağlubiyetini Trabzonspor'dan aldı.

Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk yolunda kritik viraj dönüldü. , deplasmanından 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürürken sarı-kırmızılar çok büyük bir yara aldı.

Bordo-mavili ekibin gollerini Sosa, Novak ve Sörloth kaydederken Galatasaray'ın tek sayısı penaltı vuruşundan Seri'den geldi.

OPTA, zorlu karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Süper Lig'in 2010/11 sezonundan bu yana Galatasaray'ı en fazla mağlup eden takım Trabzonspor (9).

- Süper Lig'de altı maçtır kazanamayan Galatasaray (4B 2M), Fatih Terim yönetimindeki en uzun iki kazanamama sersinden birini yaşıyor.

- Süper Lig'de 2010/11 sezonundan bu yana Galatasaray deplasmanlarında en fazla gol atan takım Trabzonspor (13).

- Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en fazla penaltı kullanan (11) ve penaltı golü atan takım Galatasaray (10).

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım olan Trabzonspor (15), bu gollerin 10'unu Alexander Sörloth (6) ve Filip Novak'tan buldu (4).

- Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son dört karşılaşmanın üçünde kırmızı kart gördü (Sofiane Feghouli vs Trabzonspor, Ahmet Çalık vs Gaziantep FK & Adem Büyük vs Rizespor).

- Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli, Süper Lig kariyerindeki iki kırmızı kartı da Trabzonspor'a karşı gördü (diğeri Ekim 2017).

- Bu sezon yedi gole ulaşan Jose Sosa, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı 2015/16'daki sayısını yakaladı (Beşiktaş formasıyla).

- Trabzonspor orta sahası Jose Sosa, Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçında dört gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).

- Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla gol atan savunma oyuncusu Filip Novak (13).