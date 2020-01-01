OPTA maç sonu notları: Galatasaray 0-0 Beşiktaş
Süper Lig'in 26. haftasında dev derbiye sahne olan maçta Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken mücadele başladığı gibi 0-0 bitti.
OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:
- Kasım 2011'den bu yana ilk kez Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan bir Süper Lig maçı golsüz sona erdi.
- Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sekizinde puan kaybetti (2G 2B 6M).
- Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçında gol atamadı (1B 2M).
- Galatasaray bu sezon üçüncü kez iç sahada gol atamadı (vs Fenerbahçe & Başakşehir).
- Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra çıktığı dördüncü deplasman maçında ilk kez kalesini gole kapattı.
- Galatasaray bu sezon iç sahada oynadığı hiçbir Süper Lig maçının ilk yarısında gol yemedi.
- Beşiktaş, Aralık 2016'daki Fenerbahçe maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısını şut çekemeden tamamladı.
- Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde en az şut çektiği (3) ve rakip ceza sahasında topla en az buluştuğu (10) Süper Lig maçını oynadı.
- Beşiktaş kalecisi Loris Karius'un Süper Lig kariyerinde kalesini en fazla maçta gole kapattığı rakibi Galatasaray (3).
- Burak Yılmaz, 2014/15 sezonundan bu yana en fazla faul yaptığı Süper Lig maçını oynadı (7).