OPTA maç sonu notları: Galatasaray 0-0 Beşiktaş

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un Süper Lig'de en çok maçta kalesini gole kapadığı rakibi Galatasaray oldu.

Süper Lig'in 26. haftasında dev derbiye sahne olan maçta ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken mücadele başladığı gibi 0-0 bitti.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Kasım 2011'den bu yana ilk kez Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan bir Süper Lig maçı golsüz sona erdi.

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- Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sekizinde puan kaybetti (2G 2B 6M).

- Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçında gol atamadı (1B 2M).

- Galatasaray bu sezon üçüncü kez iç sahada gol atamadı (vs & ).

- Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra çıktığı dördüncü deplasman maçında ilk kez kalesini gole kapattı.

- Galatasaray bu sezon iç sahada oynadığı hiçbir Süper Lig maçının ilk yarısında gol yemedi.

- Beşiktaş, Aralık 2016'daki Fenerbahçe maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısını şut çekemeden tamamladı.

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- Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde en az şut çektiği (3) ve rakip ceza sahasında topla en az buluştuğu (10) Süper Lig maçını oynadı.

- Beşiktaş kalecisi Loris Karius'un Süper Lig kariyerinde kalesini en fazla maçta gole kapattığı rakibi Galatasaray (3).

- Burak Yılmaz, 2014/15 sezonundan bu yana en fazla faul yaptığı Süper Lig maçını oynadı (7).