Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Fenerbahçe - Karagümrük

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mbwana samatta 03102020
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Fenerbahçe formasıyla çektiği ilk isabetli şutta ilk golünü atan Samatta, Süper Lig tarihinde gol atan ilk Tanzanyalı oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Karagümrük'ü konuk etti.

Sarı-lacivertliler Samatta'nın iki golüyle mücadeleyi kazanırken konuk takımın tek golü Sabo'nun penaltısıyla geldi. Sabo karşılaşmada bir penaltı atışından da faydalanamadı.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

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    - Fenerbahçe, Ocak 2020'den (2-0 vs Gaziantep) bu yana Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı ilk galibiyetini aldı (3B).

    - Fatih Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de çıktığı dördüncü maçta ilk mağlubiyetini Fenerbahçe'den aldı.

    - Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de attığı dört golün üçü ortayla geldi (diğeri penaltı).

    - Fatih Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de attığı dokuz golün yedisini duran toplardan buldu (korner x3, penaltı x3 & taç).

    - Mbwana Samatta, Fenerbahçe formasıyla çektiği ilk isabetli şutta ilk golünü attı.

    - Fenerbahçe forveti Mbwana Samatta, Süper Lig tarihinde gol atan ilk Tanzanyalı oyuncu oldu.

    - Mbwana  Samatta, Karagümrük karşılaşmasından önce resmi maçlarda son golünü 1 Mart 2020'deki İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City'ye atmıştı (Aston Villa formasıyla).

    - Fenerbahçe'nin bu sezon attığı iki korner golünde de asisti yapan isim Caner Erkin'di.

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    - Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'de 30 Kasım 2018'dek Rizespor maçından bu yana ilk kez penaltı kurtardı.

    - Fenerbahçe stoperi Mauricio Lemos, Şubat 2020'den (Jailson vs Alanyaspor) bu yana bir Süper Lig maçında iki penaltıya sebebiyet veren ilk isim oldu.

    - Karagümrük orta sahası Erik Sabo, bu sezon Süper Lig'de çıktığı dört maçın üçünde gol attı.

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