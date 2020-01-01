OPTA maç sonu notları: Fenerbahçe - Karagümrük
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Karagümrük'ü konuk etti.
Sarı-lacivertliler Samatta'nın iki golüyle mücadeleyi kazanırken konuk takımın tek golü Sabo'nun penaltısıyla geldi. Sabo karşılaşmada bir penaltı atışından da faydalanamadı.
OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:
- Fenerbahçe, Ocak 2020'den (2-0 vs Gaziantep) bu yana Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı ilk galibiyetini aldı (3B).
- Fatih Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de çıktığı dördüncü maçta ilk mağlubiyetini Fenerbahçe'den aldı.
- Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de attığı dört golün üçü ortayla geldi (diğeri penaltı).
- Fatih Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de attığı dokuz golün yedisini duran toplardan buldu (korner x3, penaltı x3 & taç).
- Mbwana Samatta, Fenerbahçe formasıyla çektiği ilk isabetli şutta ilk golünü attı.
- Fenerbahçe forveti Mbwana Samatta, Süper Lig tarihinde gol atan ilk Tanzanyalı oyuncu oldu.
- Mbwana Samatta, Karagümrük karşılaşmasından önce resmi maçlarda son golünü 1 Mart 2020'deki İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City'ye atmıştı (Aston Villa formasıyla).
- Fenerbahçe'nin bu sezon attığı iki korner golünde de asisti yapan isim Caner Erkin'di.
- Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'de 30 Kasım 2018'dek Rizespor maçından bu yana ilk kez penaltı kurtardı.
- Fenerbahçe stoperi Mauricio Lemos, Şubat 2020'den (Jailson vs Alanyaspor) bu yana bir Süper Lig maçında iki penaltıya sebebiyet veren ilk isim oldu.
- Karagümrük orta sahası Erik Sabo, bu sezon Süper Lig'de çıktığı dört maçın üçünde gol attı.