OPTA maç sonu notları: Fenerbahçe - Karagümrük

Fenerbahçe formasıyla çektiği ilk isabetli şutta ilk golünü atan Samatta, Süper Lig tarihinde gol atan ilk Tanzanyalı oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında , Karagümrük'ü konuk etti.

Sarı-lacivertliler Samatta'nın iki golüyle mücadeleyi kazanırken konuk takımın tek golü Sabo'nun penaltısıyla geldi. Sabo karşılaşmada bir penaltı atışından da faydalanamadı.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

Daha fazla takım

- Fenerbahçe, Ocak 2020'den (2-0 vs Gaziantep) bu yana Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı ilk galibiyetini aldı (3B).

- Fatih Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de çıktığı dördüncü maçta ilk mağlubiyetini Fenerbahçe'den aldı.

- Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de attığı dört golün üçü ortayla geldi (diğeri penaltı).

- Fatih Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de attığı dokuz golün yedisini duran toplardan buldu (korner x3, penaltı x3 & taç).

- Mbwana Samatta, Fenerbahçe formasıyla çektiği ilk isabetli şutta ilk golünü attı.

- Fenerbahçe forveti Mbwana Samatta, Süper Lig tarihinde gol atan ilk Tanzanyalı oyuncu oldu.

- Mbwana Samatta, Karagümrük karşılaşmasından önce resmi maçlarda son golünü 1 Mart 2020'deki İngiltere Lig Kupası finalinde 'ye atmıştı (Aston Villa formasıyla).

- Fenerbahçe'nin bu sezon attığı iki korner golünde de asisti yapan isim Caner Erkin'di.

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- Fenerbahçe kalecisi Bayındır, Süper Lig'de 30 Kasım 2018'dek Rizespor maçından bu yana ilk kez penaltı kurtardı.

- Fenerbahçe stoperi Mauricio Lemos, Şubat 2020'den (Jailson vs ) bu yana bir Süper Lig maçında iki penaltıya sebebiyet veren ilk isim oldu.

- Karagümrük orta sahası Erik Sabo, bu sezon Süper Lig'de çıktığı dört maçın üçünde gol attı.