OPTA maç sonu notları: Fenerbahçe 5-1 Konyaspor
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AA
Süper Lig’de dokuzuncu hafta maçında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yendi.
Sarı Lacivertliler bu sonuçla ligde oynadığı son iki maçını kazanırken, Konyaspor ise son iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
- Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe maçına kadar deplasmanda üç gol yiyen Konyaspor (360 dakika), Fenerbahçe karşısında aynı sayıda golü kalesinde 28 dakika içinde gördü.
- Fenerbahçe, Konyaspor karşısında bu sezon ilk yarılarda en fazla şut girişiminde bulunduğu maçı oynadı (13).
- Zanka bu sezon Süper Lig'de, Dario Melnjak ile birlikte en fazla gol atan iki savunma oyuncusundan biri (2 gol).
- Konyaspor, 3 Aralık 2017'deki Bursaspor maçından sonra ilk kez bir maçın ilk yarısında kalesinde üç gol gördü.
- Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'a karşı oynadığı 37 maçın tamamında rakibine gol attı.
- Konyaspor Süper Lig'de 91 maç sonra kalesinde 5 gol gördü. En son 30 Ocak 2017'de Beşiktaş'tan beş gol yemişlerdi.
- Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerinde altıncı kez takımının beş gol yediğini gördü. Kocaman, bu maçların tamamında Konyaspor'u çalıştırıyordu.
- Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe maçına kadar deplasmanda üç gol yiyen Konyaspor (360 dakika), Fenerbahçe karşısında 90 dakikada 5 gol yedi.
- Ozan Tufan'ın bu akşam attığı gol, Fenerbahçe'nin Konyaspor'a karşı Süper Lig tarihindeki 100. golü oldu. Konyaspor'un Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı (41) ve yediği (102) rakibi Fenerbahçe.
- Ligin ilk sekiz haftasında ceza sahası dışından golü olmayan Fenerbahçe, Konyaspor'a karşı dört gol attı ve bu sezon ceza sahası dışından en fazla gol atan takım oldu (Yeni Malatyaspor ile birlikte).
- Süper Lig'de 2014/15'ten bu yana bir maçta ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Fenerbahçe oldu (4).
- Ersun Yanal'ın teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de en fazla maçta mağlup ettiği üç rakibinden biri Aykut Kocaman (10; Hikmet Karaman & Rıza Çalımbay ile birlikte).