OPTA maç sonu notları: Fenerbahçe 5-1 Konyaspor

Fenerbahçe'nin, Konyaspor'u 5-1 yendiği karşılaşmanın ardından öne çıkan Opta verilerini sıraladık.

Süper Lig’de dokuzuncu hafta maçında , Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda ağırladığı İttifak Holding 'u 5-1 yendi.

Sarı Lacivertliler bu sonuçla ligde oynadığı son iki maçını kazanırken, Konyaspor ise son iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.