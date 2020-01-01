OPTA maç sonu notları: Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Ozan Tufan, son yıl yıl toplamındaki gol+asist rakamlarını geçti.

Süper Lig'in 28. haftasında ile karşı karşıya geldi. Konuk takımın 10 kişi tamamladığı mücadelenin son 20 dakikasına 3 gol sığdı.

Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi ile öne geçerken Yeni Malatyaspor önce Ndayishimiye ile beraberliği yakaladı ardından Mitchell Donald ile 89'uncu dakikada üstünlük sayısını attı.

Ancak maçı bırakmayan Fenerbahçe uzatma dakikalarında Ozan Tufan ile bulduğu iki golle karşılaşmayı kazandı.

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OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi;

- Fenerbahçe, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği üç maçtan da üçer gollü galibiyetlerle ayrıldı (3-1, 3-2 & 3-2).

- Süper Lig'de 14 maçtır gol yiyen Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinin en uzun serisini egale etti.

- Bu sezon Süper Lig'de geri düştüğü karşılaşmalardan en fazla puan çıkaran takım Fenerbahçe (19).

- Bu sezon Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'dan (8) daha fazla kırmızı kart gören tek takım Fenerbahçe (9).

- Fenerbahçe, bu sezon Vedat Muriqi'in gol attığı 13 Süper Lig maçının sadece birinde puan kaybetti (12G 1B).

- Bu sezon Süper Lig'de 10 gol katkısı sağlayan Ozan Tufan (5 gol & 5 asist), daha önceki üç sezonun toplamında yaptığı katkıyı geride bıraktı (6 gol & 3 asist).

- Fenerbahçe sol beki Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Süper Lig'deki ilk asistini Vedat Muriqi'e yaptı.

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- Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon Süper Lig'de yaptığı üç asist de duraklama dakikalarında geldi.

- Yeni Malatyaspor forması giyen Gökhan Töre, Ekim 2014'ün ardından Süper Lig kariyerinde ikinci kez kırmızı kart gördü.

- Yeni Malatyaspor'un 21 yaşındaki oyuncusu Youssouf Ndayishimiye, Süper Lig kariyerindeki ilk golü Fenerbahçe'ye attı.