Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş

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Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 49 Süper Lig derbisinin hiçbirinde rakiplerine mağlup olmadı.

Süper Lig'in 16. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.

OPTA, sarı lacivertlilerin 3-1 kazandığı maçın dikkat çeken detaylarını derledi.

- Beşiktaş'ı konuk ettiği son 16 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (10G 6B), rakibine Nisan 2005'ten bu yana iç sahada yenilmiyor.

Editörün Seçtikleri

- Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamadı (2B 2M).

- Fenerbahçe, Eylül 2017'den bu yana Süper Lig'deki ilk derbi galibiyetini aldı (10B 2M).

- Fenerbahçe, Süper Lig'de evinde oynadığı son 49 derbiyi kaybetmedi (26G 23B).

- Beşiktaş, Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez üst üste iki Süper Lig maçı kaybetti.

- Ersun Yanal, Süper Lig'de Beşiktaş'ı Ağustos 2006'dan (Manisaspor 1-0 Beşiktaş) bu yana ilk kez mağlup etti (7B 8M).

- Süper Lig'in 2019/20 sezonunda oynanan maçların ilk yarılarında en fazla gol atan takım Fenerbahçe (18).

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kazanan takım olan Fenerbahçe, bu penaltıların tamamını maçların ilk yarısında kullandı (7).

- Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri Fenerbahçe (7; Göztepe ile birlikte)

- Bu sezon Süper Lig'de duran top organizasyonlarından en fazla gol atan iki takımdan biri Beşiktaş (10; Gaziantep FK ile birlikte)

- Ozan Tufan, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig kariyerindeki ilk derbi golünü Beşiktaş'a attı.

Haberin devamı aşağıda

- 2019 senesinde Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu Vedat Muriqi (22).

- Fenerbahçe bu sezon Vedat Muriqi'in gol attığı sekiz Süper Lig maçını da kazandı.

- Atiba Hutchinson, Beşiktaş formasıyla Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye ilk golünü attı (12 maç).

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