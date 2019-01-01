OPTA maç sonu notları: Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş
Süper Lig'in 16. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.
OPTA, sarı lacivertlilerin 3-1 kazandığı maçın dikkat çeken detaylarını derledi.
- Beşiktaş'ı konuk ettiği son 16 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (10G 6B), rakibine Nisan 2005'ten bu yana iç sahada yenilmiyor.
- Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamadı (2B 2M).
- Fenerbahçe, Eylül 2017'den bu yana Süper Lig'deki ilk derbi galibiyetini aldı (10B 2M).
- Fenerbahçe, Süper Lig'de evinde oynadığı son 49 derbiyi kaybetmedi (26G 23B).
- Beşiktaş, Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez üst üste iki Süper Lig maçı kaybetti.
- Ersun Yanal, Süper Lig'de Beşiktaş'ı Ağustos 2006'dan (Manisaspor 1-0 Beşiktaş) bu yana ilk kez mağlup etti (7B 8M).
- Süper Lig'in 2019/20 sezonunda oynanan maçların ilk yarılarında en fazla gol atan takım Fenerbahçe (18).
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kazanan takım olan Fenerbahçe, bu penaltıların tamamını maçların ilk yarısında kullandı (7).
- Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri Fenerbahçe (7; Göztepe ile birlikte)
- Bu sezon Süper Lig'de duran top organizasyonlarından en fazla gol atan iki takımdan biri Beşiktaş (10; Gaziantep FK ile birlikte)
- Ozan Tufan, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig kariyerindeki ilk derbi golünü Beşiktaş'a attı.
- 2019 senesinde Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu Vedat Muriqi (22).
- Fenerbahçe bu sezon Vedat Muriqi'in gol attığı sekiz Süper Lig maçını da kazandı.
- Atiba Hutchinson, Beşiktaş formasıyla Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye ilk golünü attı (12 maç).