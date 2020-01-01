OPTA maç sonu notları: Fenerbahçe 2-1 Kayserispor

Sarı-lacivertli ekip bu sezon geriye düştüğü bir maçta daha sahadan puanla ayrılmayı başardı.

, Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Hes Kablo 'u 10 kişi kalmasına ve 1-0 geriye düşmesine rağmen Muriqi-Gustavo ikilisinin attığı gollerle 2-1 kazandı.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi;

- Fenerbahçe, 19. haftadaki maçından sonra Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı.

Daha fazla takım

- Fenerbahçe, Mart 2016'dan bu yana Kayserispor'u iç sahada ilk kez mağlup etti.

- Süper Lig'de oynadığı son yedi maçta ikinci mağlubiyetini yaşayan Kayserispor (3G 2B), bu iki yenilgiyi de dış sahada aldı.

- Tahir Karapınar, İsmail Kartal'dan (2014/15) bu yana Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk Süper Lig maçını kazanan ilk yerli teknik direktör oldu.

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım Fenerbahçe (15).

- Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son üç iç saha maçında da kırmızı kart gördü (Deniz Türüç, Tolgay Arslan & Ozan Tufan).

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gören takım Fenerbahçe (9).

- Bu sezon skor olarak geri düştüğü Süper Lig maçlarında en fazla puan kazanan takım Fenerbahçe (16).

Haberin devamı aşağıda

- Fenerbahçe bu sezon Vedat Muriqi'nin gol attığı 12 Süper Lig maçının 11'ini kazandı (1B).

- Luiz Gustavo'nun Süper Lig kariyerinde attığı üç gol de ceza sahası dışından geldi.

- Kayserispor forması giyen Bernard Mensah'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı rakibi Fenerbahçe (3 gol & 2 asist).