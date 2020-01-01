OPTA maç sonu notları: Fenerbahçe 2-1 Göztepe

Sarı-lacivertli ekip, 2019-20 sezonunda Süper Lig'de en çok kırmızı kart gören takım konumunda bulunuyor.

Süper Lig'in 30. haftasında , konuk ettiği 'yi genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

OPTA, zorlu karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe'yi konuk ettiği son beş maçın dördünü (1B) ve son üç karşılaşmayı kazandı.

Daha fazla takım

- Göztepe, Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın altısını kaybetti (1G 1B).

- Son dört Süper Lig maçında 9 puan toplayan Fenerbahçe (3G 1M), daha önceki yedi karşılaşmadan sadece 3 puan çıkarabilmişti (3B 4M).

- Göztepe, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 16 Süper Lig maçının 15'ini kaybetti (1G) ve bu karşılaşmalarda toplam 41 gol yedi (maç başına 2.6).

- Vitor Pereira'dan (2015/16) bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör Tahir Karapınar oldu.

- Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta da kalesinde gol gördü.

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gören takım Fenerbahçe (10).

- Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon Süper Lig'de attığı dört gol de iç sahada geldi.

Haberin devamı aşağıda

- Salih Uçan'dan (19 yaş 91 gün vs Orduspor) bu yana Fenerbahçe formasıyla bir Süper Lig maçında iki gol atan en genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu oldu (20 yaş 271 gün).

- Bu sezon Süper Lig'deki ilk asistini yapan Deniz Türüç, bu asiste 37. şut pasında ulaştı.

- Soner Aydoğdu'nun bu sezon Süper Lig'de attığı dört golün üçü ceza sahası dışından geldi.