OPTA maç sonu notları: Fenerbahçe 2-0 Başakşehir

Ligin 2. haftasında Fenerbahçe'ye mağlup olduktan sonra ligde 16 maç yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir'in serisini sarı lacivertli ekip bitirdi.

Süper Lig'in 19. haftasında , konuk ettiği 'i Max Kruse ve Vedat Muriqi'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

OPTA, zorlu mücadelenin öne çıkan detaylarını derledi:

- Fenerbahçe, Ekim 2011'den bu yana Başakşehir'i Süper Lig'de ilk kez üst üste iki kere mağlup etti.

- Başakşehir, ikinci haftadaki Fenerbahçe maçından bu yana Süper Lig'deki ilk yenilgisini aldı.

- Fenerbahçe iç sahada oynadığı son beş Süper Lig maçını toplam 18 gol atarak kazandı.

- Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son altı Süper Lig maçının beşinde gol atamadı.

- Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de Başakşehir kalesine en fazla şut çeken (29) ve bu şutlarda en fazla isabet bulan (8) takım oldu.

- Bu sezon bir Süper Lig maçında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan takım Fenerbahçe oldu (52).

- Fenerbahçe bu sezon en fazla ikili mücadele kazandığı maçı oynadı (74).

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- Son altı Süper Lig maçında dördüncü golünü atan Max Kruse, daha önceki sekiz karşılaşmayı boş geçmişti.

- Vedat Muriqi, Fenerbahçe formasıyla iç sahada çıktığı son beş Süper Lig maçında da gol attı.

- Okan Buruk, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe deplasmanına teknik direktör olarak çıktığı altı maçın beşini kaybetti.