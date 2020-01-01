Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Fenerbahçe 2-0 Başakşehir

Yorum()
AA
Ligin 2. haftasında Fenerbahçe'ye mağlup olduktan sonra ligde 16 maç yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir'in serisini sarı lacivertli ekip bitirdi.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir'i Max Kruse ve Vedat Muriqi'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

OPTA, zorlu mücadelenin öne çıkan detaylarını derledi:

- Fenerbahçe, Ekim 2011'den bu yana Başakşehir'i Süper Lig'de ilk kez üst üste iki kere mağlup etti.

Editörün Seçtikleri

- Başakşehir, ikinci haftadaki Fenerbahçe maçından bu yana Süper Lig'deki ilk yenilgisini aldı.

- Fenerbahçe iç sahada oynadığı son beş Süper Lig maçını toplam 18 gol atarak kazandı.

- Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son altı Süper Lig maçının beşinde gol atamadı.

- Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de Başakşehir kalesine en fazla şut çeken (29) ve bu şutlarda en fazla isabet bulan (8) takım oldu.

- Bu sezon bir Süper Lig maçında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan takım Fenerbahçe oldu (52).

- Fenerbahçe bu sezon en fazla ikili mücadele kazandığı maçı oynadı (74).

Haberin devamı aşağıda

- Son altı Süper Lig maçında dördüncü golünü atan Max Kruse, daha önceki sekiz karşılaşmayı boş geçmişti.

- Vedat Muriqi, Fenerbahçe formasıyla iç sahada çıktığı son beş Süper Lig maçında da gol attı.

- Okan Buruk, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe deplasmanına teknik direktör olarak çıktığı altı maçın beşini kaybetti.

Kapat