OPTA maç sonu notları: Fenerbahçe 1-2 Sivasspor

Son 13 maçında da gol yiyen Fenerbahçe, Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi durumunda.

, Süper Lig'in 32. haftasında 'u konuk etti.

Sivasspor, 9. dakikada Kone'nin penaltıdan kaydettiği golle öne geçerken Fenerbahçe 27. dakikada Deniz Türüç ile eşitliği yakaladı. İlk yarının son anlarında sahneye çıkan Emre Kılınç, 44. dakikada attığı golle takımını yeniden öne geçirirken maçta başka gol olmadı ve mücadele Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

Daha fazla takım

- Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'yi aynı sezonda iki maçta da mağlup etti (3-1 & 2-1).

- Fenerbahçe, Süper Lig'de Tahir Karapınar yönetiminde sahasında ilk puan kaybını yaşadı (3G).

- Son 13 maçında gol yiyen Fenerbahçe, Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

- Bu sezon Sivasspor'dan (27) daha fazla deplasman golü atan tek Süper Lig ekibi (30)

- Deniz Türüç, Fenerbahçe formasıyla ilk Süper Lig golünü sezonunun ilk yarısında Sivasspor deplasmanında atmıştı.

- Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu (16 yaş 317 gün).

- Sivasspor forveti Arouna Kone'nin Süper Lig'de attığı son beş gol dış saha karşılaşmalarında geldi.

- Sivasspor forması giyen Emre Kılınç, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı sezonu yaşıyor (8 gol).

Haberin devamı aşağıda

- Bu sezon Süper Lig'de Emre Kılınç'tan (8 gol) daha fazla gol atan tek Türk oyuncu Burak Yılmaz (13 gol).

- Sivasspor'un Süper Lig'de Fenerbahçe'ye attığı son beş golün üçünde Emre Kılınç'ın doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).

- Sivasspor, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe deplasmanlarında aldığı iki galibiyete de Rıza Çalımbay yönetiminde uzandı (Şubat 2013 & Temmuz 2020).