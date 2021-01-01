Süper Lig

Opta maç sonu notları: Fatih Karagümrük - Trabzonspor

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Caleb Ekuban Karagümrük Trabzonspor
Fatih Karagümrük bu sezon Süper Lig'deki ilk iç saha yenilgisini Vodafone Park'ta Trabzonspor karşısında yaşadı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük,Trabzonspor'u konuk etti. Zorlu mücadelede gülen, 2-1'lik skorla Trabzonspor oldu. Karadeniz temsilcisinin galibiyet gollerini Nwakaeme ve Ekuban atarken, Balkovec'in golü Karagümrük'e yetmedi.

OPTA, heyecan dolu maçın öne çıkan notlarını derledi:

-Trabzonspor, Süper Lig tarihinde Fatih Karagümrük ile oynadığı üç maçı da kazandı.
-Fatih Karagümrük, tarihinde Trabzonspor'a rakip olduğu hiçbir resmi maçtan galip ayrılamadı (1B 5M).
-Bu sezon İstanbul takımlarına karşı ilk Süper Lig galibiyetini alan Trabzonspor, daha önceki beş maçı da kaybetmişti.
-Fatih Karagümrük bu sezon Süper Lig'deki ilk iç saha yenilgisini aldı (5G 2B).
-Abdullah Avcı göreve geldikten sonra Süper Lig'de Trabzonspor'dan (17) daha fazla puan toplayan tek takım Beşiktaş (18).
-Abdullah Avcı, bu sezon Süper Lig'e yükselen üç takıma karşı çıktığı üç maçı da kazandı.
-Jure Balkovec, Süper Lig kariyerindeki ilk golü Trabzonspor filelerine gönderdi.
-Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth'u (24) geride bırakarak 2018/19 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu oldu (25).
-Trabzonspor sağ beki Serkan Asan, Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yaptı.
-Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan iki oyuncudan biri olan Caleb Ekuban (4; Anthony Nwakaeme ile birlikte), deplasmandaki ilk golünü kaydetti.

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