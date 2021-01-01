Opta maç sonu notları: Fatih Karagümrük - Trabzonspor

Fatih Karagümrük bu sezon Süper Lig'deki ilk iç saha yenilgisini Vodafone Park'ta Trabzonspor karşısında yaşadı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, 'u konuk etti. Zorlu mücadelede gülen, 2-1'lik skorla Trabzonspor oldu. Karadeniz temsilcisinin galibiyet gollerini Nwakaeme ve Ekuban atarken, Balkovec'in golü Karagümrük'e yetmedi.

OPTA, heyecan dolu maçın öne çıkan notlarını derledi:

-Trabzonspor, Süper Lig tarihinde Fatih Karagümrük ile oynadığı üç maçı da kazandı.

-Fatih Karagümrük, tarihinde Trabzonspor'a rakip olduğu hiçbir resmi maçtan galip ayrılamadı (1B 5M).

-Bu sezon İstanbul takımlarına karşı ilk Süper Lig galibiyetini alan Trabzonspor, daha önceki beş maçı da kaybetmişti.

-Fatih Karagümrük bu sezon Süper Lig'deki ilk iç saha yenilgisini aldı (5G 2B).

-Abdullah Avcı göreve geldikten sonra Süper Lig'de Trabzonspor'dan (17) daha fazla puan toplayan tek takım Beşiktaş (18).

-Abdullah Avcı, bu sezon Süper Lig'e yükselen üç takıma karşı çıktığı üç maçı da kazandı.

-Jure Balkovec, Süper Lig kariyerindeki ilk golü Trabzonspor filelerine gönderdi.

-Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth'u (24) geride bırakarak 2018/19 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu oldu (25).

-Trabzonspor sağ beki Serkan Asan, Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yaptı.

-Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan iki oyuncudan biri olan Caleb Ekuban (4; Anthony Nwakaeme ile birlikte), deplasmandaki ilk golünü kaydetti.