Opta maç sonu notları: Fatih Karagümrük - Galatasaray

Karagümrük, Galatasaray'ı 60 sene aradan sonra mağlup etti.

Süper Lig'in 13. haftası İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük - maçı ile başladı. Son dakikalarına iki gol sığan maçta gülen, 2-1'lik skorla Karagümrük oldu. Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini Ndao ve Mevlüt Erdinç atarken, Diagne'nin penaltısı Galatasaray'a yetmedi.

OPTA, heyecan dolu maçın öne çıkan notlarını derledi:

-Fatih Karagümrük, Mart 1960'tan bu yana Süper Lig'de Galatasaray'ı ilk kez mağlup etti.

-Galatasaray'ın Fatih Karagümrük önünde Süper Lig'deki beş maçlık galibiyet serisi sona erdi.

-Fatih Karagümrük bu sezon Süper Lig'de topladığı puanların %85'ini evinde kazandı (17/20).

-Bu sezon deplasmandaki ikinci yenilgisini alan Galatasaray, bu iki karşılaşmayı da İstanbul'da kaybetti (vs Fatih Karagümrük & ).

-Bu sezon iç sahada en fazla puan toplayan (17) ve gol atan (16) Süper Lig takımı Fatih Karagümrük.

-Galatasaray bu sezon Süper Lig'de en fazla faul yaptığı maçı oynadı (22).

-Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım Galatasaray (6).

-Alassane Ndao, Galatasaray karşısında bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında atılan en erken golü kaydetti (45:15).

-Alassane Ndao'nun bu sezon Karagümrük formasıyla Süper Lig'de attığı dört gol de iç saha maçlarında geldi.

-Mevlüt Erdinç, Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a ilk golünü attı.

-Süper Lig'de görev yaptığı son dört karşılaşmada da gol atan Mbaye Diagne (toplam 6 gol), Galatasaray formasıyla ilk kez dört maçlık bir seri yakaladı.