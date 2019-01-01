OPTA maç sonu notları: Denizlispor 1-2 Fenerbahçe

Denizlispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de ikinci golü kaydeden Vedat Muriqi, sarı lacivertlilerin son 4 golünün 3'üne katkıda bulundu.

Süper Lig'in 8. haftasında 'u konuk eden , sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Emre Belözoğlu'nun asistinde rakip fileleri havalandıran Vedat Muriqi, yine skora yaptığı katkıyla sarı lacivertlilerin en büyük kozu oldu. OPTA'nın Denizlispor - Fenerbahçe maçıyla derlediği notlar şöyle;

o Mart 2005'ten bu yana Denizlispor'a Süper Lig'de yenilmeyen Fenerbahçe (8G 3B), son yedi karşılaşmada rakibine puan vermedi.

o Süper Lig tarihinde Denizlispor'a en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe (89), aynı zamanda Horozlar'ı en fazla mağlup eden iki takımdan biri (26G; Beşiktaş ile birlikte).

o Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de kalesinde gördüğü sekiz golün altısı bireysel hatalardan geldi.

o Son beş haftadan sadece bir puan çıkarabilen ve her karşılaşmada gol yiyen Denizlispor (1B 4M), 2019/20 sezonunun ilk üç haftasında maç kaybetmemiş, yedi puan toplamış ve kalesinde gol görmemişti (2G 1B).

o Bu sezon Süper Lig'de en fazla topu direkten dönen takım Fenerbahçe (6).

o Tolga Ciğerci, Süper Lig kariyerinde attığı sekiz golün dördünü (%50) deplasman maçlarında kaydetti.

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o Süper Lig'de forma giydiği son dört maçta üç asist yapan Ismail Aissati, daha önceki toplam 49 karşılaşmada bir gol pası verebilmişti.

o Emre Belözoğlu'nun bu sezon Süper Lig'de yaptığı iki asisti de gole çeviren oyuncu Vedat Muriqi oldu.

o Fenerbahçe'nin ligde attığı son dört golün üçünde Vedat Muriqi'nin direkt katkısı var (2 gol, 1 asist).