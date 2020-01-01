OPTA maç sonu notları: Denizlispor 0-0 Trabzonspor

Trabzonspor, Denizlispor deplasmanında da kazanamadı. Bordo-mavililer geride kalan 2 haftada henüz galibiyete ulaşamadı.

Süper Lig'in ikinci haftasında , deplasmanından beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi ekip son 23 dakikada 10 kişi oynamasına karşın, bordo-mavili ekibe direnmeyi bildi.

OPTA ise karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

Daha fazla takım

- Denizlispor, Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste üç Trabzonspor maçından puan almayı başardı (2G 1B).

- Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçının ikisinde puan kaybeden Trabzonspor (1B 1M), iki kaybını da Denizlispor'a karşı yaşadı (2-1 & 0-0).

- Trabzonspor ile Denizlispor arasında oynanan bir Süper Lig maçı, Mayıs 2003'ten (1-1) bu yana ilk kez berabere bitti.

- Trabzonspor, Kasım 2018'den (0-5 vs ) bu yana ilk kez deplasmanda gol atamadı ve Süper Lig tarihinin en uzun serisi sona erdi (28 maç).

- Süper Lig'de çıktığı son 12 karşılaşmanın sadece üçünü gol yemeden tamamlayan Denizlispor, bu üç maçı da iç sahada oynadı.

- Trabzonspor, Süper Lig'de 15 maç aradan sonra kalesini gole kapatmayı başardı (vs Denizlispor).

- Geçen sezonun başından bu yana Süper Lig'de yer alan takımlar arasında en az gol atan iki ekipten biri Denizlispor (32; Ankaragücü ile eşit).

Haberin devamı aşağıda

- Trabzonspor, Süper Lig'de rakiplerinin kırmızı kart gördüğü son dört karşılaşmanın üçünü beraberlike tamamladı (1G).

- Denizlispor foması giyen Hadi Sacko, Kasım 2017'den (2dk 35s; Ryan Babel) bu yana oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçında en hızlı kırmızı kart gören oyuncu oldu (3dk 34s).

- Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara rakip olduğu son 11 maçın sadece ikisinden puan alabilen Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki (1G 1B 9M), iki puanını da iç sahada aldı (vs Beşiktaş & Trabzonspor).