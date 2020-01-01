OPTA maç sonu notları: Çaykur Rizespor 2-0 Galatasaray

Rizespor'a 2-0'a mağlup olan Galatasaray, Mayıs 1987'den (29 maç) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında Rizespor'a gol atamadı.

, Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi;

- Galatasaray maçını üç puanla kapatan Rizespor, daha önceki sekiz Süper Lig karşılaşmasında iki puan alabilmişti (2B 6M).

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- Süper Lig'de üç maçtır kazanamayan Galatasaray (2B 1M), daha önceki sekiz karşılaşmada puan kaybetmemişti.

- Galatasaray, Mayıs 1987'den (29 maç) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında Rizespor'a gol atamadı.

- Çaykur Rizespor, Galatasaray maçında bu sezon Süper Lig'de topa en az sahip olduğu (%31.72) ve en az isabetli pas yaptığı (209) iç saha karşılaşmasını oynadı.

- Galatasaray, Rizespor karşısında Süper Lig'in ikinci devresinde en az isabetli şut çektiği deplasman maçını oynadı (3).

- Rizespor kalecisi Tarık Çetin, bu sezon Süper Lig'de görev aldığı dört maçta kalesine gelen 10 şutun tamamını kurtardı ve bu karşılaşmalarda gol yemedi.

- Rizespor'un iç sahada attığı son altı Süper Lig golünün dördünü Skoda kaydetti

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- Rizespor forması giyen Tunay Torun, Şubat 2017'den (vs ) bu yana ilk Süper Lig golünü attı (1206 gün).

- Rizespor, Süper Lig'de Ünal Karaman yönetiminde çıktığı dördüncü maçta ilk galibiyetini aldı.

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasım 1988'den (Ankaragücü) bu yana Rizespor deplasmanında ilk mağlubiyetini aldı.