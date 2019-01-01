OPTA maç sonu notları: Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe

Çaykur Rizespor'u Deniz Türüç ve Jailson'un golleriyle mağlup eden Fenerbahçe'de bu sezon 14 farklı isim rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Çaykur Rİzespor'a konuk olan rakibini 2-1'le geçerek devreyi galibiyetle kapadı.

OPTA, sarı lacivertlilerin galibiyetiyle tamamlanan karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi;

- Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la oynadığı son dokuz maçın yedisini kazandı (7G 1B 1M) ve kaybetmediği maçların tamamında gol attı.

- Fenerbahçe sekizinci haftadan sonra deplasmanda ilk kez kazanarak dört deplasman maçı süren galibiyetsizlik serisini sona erdirdi ve 2019 yılını üst üste iki deplasman maçı kaybetmeden tamamlamayı başardı.

- Çaykur Rizespor ligde dördüncü haftadaki maçından bu yana beraberlik almıyor (4G 9M).

- Önceki üç iç saha maçını kazanan Çaykur Rizespor, evindeki son iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

- Fenerbahçe 2019-20 sezonunun ilk yarısını ceza sahası dışından en çok gol atan takım olarak kapattı (9).

- 2018-19 sezonunun ilk yarısını 16 puanla kapatan Fenerbahçe 2019-20 sezonunun ilk yarısında bunun yaklaşık iki katı puan topladı (31 puan).

- Jailson Süper Lig kariyerindeki ikinci ceza sahası dışı golünü attı.

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- Jailson bu sezon ligde Fenerbahçe formasıyla gol atan 14. oyuncu oldu. Fenerbahçe bu sezon ligde en fazla sayıda oyuncusu gol atan takım.

- Deniz Türüç Mart 2017'den bu yana ilk frikik golünü kaydetti.

- Rizespor'a karşı çıktığı son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Ersun Yanal (7G 2B), son yenilgisini Mart 2007'de aldı (Rizespor 3-1 Manisaspor).