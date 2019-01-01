OPTA maç sonu notları: Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Çaykur Rİzespor'a konuk olan Fenerbahçe rakibini 2-1'le geçerek devreyi galibiyetle kapadı.
OPTA, sarı lacivertlilerin galibiyetiyle tamamlanan karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi;
- Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la oynadığı son dokuz maçın yedisini kazandı (7G 1B 1M) ve kaybetmediği maçların tamamında gol attı.
- Fenerbahçe sekizinci haftadan sonra deplasmanda ilk kez kazanarak dört deplasman maçı süren galibiyetsizlik serisini sona erdirdi ve 2019 yılını üst üste iki deplasman maçı kaybetmeden tamamlamayı başardı.
- Çaykur Rizespor ligde dördüncü haftadaki Göztepe maçından bu yana beraberlik almıyor (4G 9M).
- Önceki üç iç saha maçını kazanan Çaykur Rizespor, evindeki son iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
- Fenerbahçe 2019-20 sezonunun ilk yarısını ceza sahası dışından en çok gol atan takım olarak kapattı (9).
- 2018-19 sezonunun ilk yarısını 16 puanla kapatan Fenerbahçe 2019-20 sezonunun ilk yarısında bunun yaklaşık iki katı puan topladı (31 puan).
- Jailson Süper Lig kariyerindeki ikinci ceza sahası dışı golünü attı.
- Jailson bu sezon ligde Fenerbahçe formasıyla gol atan 14. oyuncu oldu. Fenerbahçe bu sezon ligde en fazla sayıda oyuncusu gol atan takım.
- Deniz Türüç Mart 2017'den bu yana ilk frikik golünü kaydetti.
- Rizespor'a karşı çıktığı son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Ersun Yanal (7G 2B), son yenilgisini Mart 2007'de aldı (Rizespor 3-1 Manisaspor).