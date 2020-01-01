OPTA maç sonu notları: Çaykur Rizespor 1-2 Beşiktaş
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün attığı gollerle 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin tek golü Milan Skoda'dan geldi.
OPTA, zorlu mücadelenin öne çıkan detaylarını derledi:
- Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de Şubat 2006'dan bu yana mağlup edemiyor (5B 11M).
- Rizespor'a konuk olduğu son beş Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda rakibine 14 gol attı.
- İstanbul takımlarını konuk ettiği son 14 Süper Lig maçının 11'inden mağlup ayrılan Rizespor (1G 2B), son altı karşılaşmayı toplam 19 gol yiyerek kaybetti.
- Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarından puan çıkaramayan tek takım Rizespor (10M), skor avantajı yakaladığı karşılaşmalarda puan kaybetmeyen tek ekip ise Beşiktaş (10G).
- Beşiktaş'ın Rizespor kalesinde çektiği iki isabetli şut da gol oldu.
- Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol yediği takım Beşiktaş (14).
- 2007'den bu yana Rizespor formasıyla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında üç gole ulaşan ilk oyuncu Milan Skoda oldu.
- Atiba Hutchinson, Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı sezonu yaşıyor (4 gol & 4 asist).
- Gökhan Gönül, Ocak 2019'dan bu yana Süper Lig'deki ilk deplasman golünü attı.
- Adem Ljajic'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı rakibi Rizespor (2 gol & 4 asist).
- Sergen Yalçın, görev yaptığı son üç takımın başında çıktığı ilk Süper Lig maçlarını kazandı.