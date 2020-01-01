OPTA maç sonu notları: Çaykur Rizespor 1-2 Beşiktaş

Siyah beyazlı ekibin yeni teknik direktörü görev yaptığı son üç takımın başında çıktığı ilk Süper Lig maçlarını kazandı.

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin tek golü Skoda'dan geldi.

OPTA, zorlu mücadelenin öne çıkan detaylarını derledi:

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- Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de Şubat 2006'dan bu yana mağlup edemiyor (5B 11M).

- Rizespor'a konuk olduğu son beş Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda rakibine 14 gol attı.

- İstanbul takımlarını konuk ettiği son 14 Süper Lig maçının 11'inden mağlup ayrılan Rizespor (1G 2B), son altı karşılaşmayı toplam 19 gol yiyerek kaybetti.

- Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarından puan çıkaramayan tek takım Rizespor (10M), skor avantajı yakaladığı karşılaşmalarda puan kaybetmeyen tek ekip ise Beşiktaş (10G).

- Beşiktaş'ın Rizespor kalesinde çektiği iki isabetli şut da gol oldu.

- Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol yediği takım Beşiktaş (14).

- 2007'den bu yana Rizespor formasıyla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında üç gole ulaşan ilk oyuncu Milan Skoda oldu.

- Atiba Hutchinson, Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı sezonu yaşıyor (4 gol & 4 asist).

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- Gökhan Gönül, Ocak 2019'dan bu yana Süper Lig'deki ilk deplasman golünü attı.

- Adem Ljajic'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı rakibi Rizespor (2 gol & 4 asist).

- Sergen Yalçın, görev yaptığı son üç takımın başında çıktığı ilk Süper Lig maçlarını kazandı.