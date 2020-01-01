Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

Opta maç sonu notları: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

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AA
Beşiktaş bu sezon ilk kez kalesini gole kapatırken en çok isabetli şut çektiği maçını oynadı.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar Larin'in attığı golle 3 puanı alarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.

OPTA, zorlu maçın öne çıkan istatistiklerini derledi;

- Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazandı (1M).

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    - Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2017/18'den bu yana en fazla mağlup olduğu iki rakibinden biri Beşiktaş (5; Trabzonspor ile eşit).

    - Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de ilk iç saha galibiyetini Yeni Malatyaspor karşısında aldı (1B 1M).

    - Süper Lig'de üç maç sonra mağlup olan Yeni Malatyaspor'un Kasım 2019'dan (3G 4B) bu yana en uzun serisi sona erdi.

    - Beşiktaş, bu sezon çıktığı altıncı Süper Lig maçında ilk kez kalesini gole kapattı (toplam 9 gol).

    - Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a karşı bu sezon rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu (35) ve isabetli şut çektiği (6) maçı oynadı.

    - Yeni Malatyaspor, bu sezon bir Süper Lig maçında topa en az sahip olan takım oldu (%30.8).

    - Beşiktaş'ın bu sezon iç sahada attığı iki Süper Lig golü de Cyle Larin'den geldi.

    - Beşiktaş forveti Cyle Larin, Süper Lig'deki son beş golünün üçünü kafa vuruşlarıyla kaydetti.

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    - Beşiktaş formasıyla ilk Süper Lig'de ilk asistini yapan Rachid Ghezzal, lig kariyerindeki son gol pasını Şubat 2018'de Monaco formasıyla vermişti.

    - Beşiktaş'in başındaki Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımlara rakip olduğu son beş karşılaşmayı kaybetmedi (3G 2B).

    - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş ile karşılaştığı son yedi Süper Lig maçından puansız ayrıldı ve kalesinde 19 gol gördü.
     

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