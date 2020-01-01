Opta maç sonu notları: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar Larin'in attığı golle 3 puanı alarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.
OPTA, zorlu maçın öne çıkan istatistiklerini derledi;
- Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazandı (1M).
- Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2017/18'den bu yana en fazla mağlup olduğu iki rakibinden biri Beşiktaş (5; Trabzonspor ile eşit).
- Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de ilk iç saha galibiyetini Yeni Malatyaspor karşısında aldı (1B 1M).
- Süper Lig'de üç maç sonra mağlup olan Yeni Malatyaspor'un Kasım 2019'dan (3G 4B) bu yana en uzun serisi sona erdi.
- Beşiktaş, bu sezon çıktığı altıncı Süper Lig maçında ilk kez kalesini gole kapattı (toplam 9 gol).
- Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a karşı bu sezon rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu (35) ve isabetli şut çektiği (6) maçı oynadı.
- Yeni Malatyaspor, bu sezon bir Süper Lig maçında topa en az sahip olan takım oldu (%30.8).
- Beşiktaş'ın bu sezon iç sahada attığı iki Süper Lig golü de Cyle Larin'den geldi.
- Beşiktaş forveti Cyle Larin, Süper Lig'deki son beş golünün üçünü kafa vuruşlarıyla kaydetti.
- Beşiktaş formasıyla ilk Süper Lig'de ilk asistini yapan Rachid Ghezzal, lig kariyerindeki son gol pasını Şubat 2018'de Monaco formasıyla vermişti.
- Beşiktaş'in başındaki Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımlara rakip olduğu son beş karşılaşmayı kaybetmedi (3G 2B).
- Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş ile karşılaştığı son yedi Süper Lig maçından puansız ayrıldı ve kalesinde 19 gol gördü.