OPTA maç sonu notları: Beşiktaş - Gençlerbirliği

İlk kez forma giyen Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, bu sezon bir Süper Lig maçında topla en fazla buluşan oyuncu oldu.

Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmalarında 'ni ağırlayan Beşiktaş, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım bu sonucun ardından ligde üst üste çıktığı üçüncü maçında da puan kaybı yaşarken, Gençlerbirliği ise bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golü 8. dakikada Bogdan Stancu kaydetti.

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OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi;

- Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez üst üste üç Süper Lig maçında galibiyet alamadı.

- Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde Beşiktaş deplasmanlarında aldığı iki galibiyette de gol yemedi (14B 31M).

- Beşiktaş, 2014/15'ten (2B) bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk iki iç saha maçını da kazanamadı (1B 1M).

- Deplasmanda çıktığı son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Gençlerbirliği (2M), daha önceki dokuz karşılaşmada tek galibiyet alabilmişti (1B 7M).

- Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, iç sahada en son Aralık 2019'da o dönem Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı karşısında gol atamamıştı (0-2).

- Gençlerbirliği, bu sezon ilk Süper Lig golünü Beşiktaş'a attı.

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- Bogdan Stancu, Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son beş golün dördüne doğrudan katkı sağladı (3 gol & 1 asist).

- Gençlerbirliği forveti Bogdan Stancu, Süper Lig kariyerinde ilk kez Beşiktaş deplasmanında gol attı.

- Beşiktaş orta sahası Josef de Souza, Gençlerbirliği karşısında bu sezon bir Süper Lig maçında topla en fazla buluşan oyuncu oldu (127).