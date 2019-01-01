OPTA maç sonu notları: Beşiktaş 4-1 Kayserispor

Siyah beyazlılar, 2019'da yıldız oyuncunun gol attığı 12. maçta da rakibine mağlup olmadı.

Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, 'u 4-1 mağlup etti. OPTA, maçın öne çıkan detaylarını derledi:

- Beşiktaş'ın Kayserispor karşısındaki ligdeki yenilmezlik serisi 11 maça çıktı (8G 3B) ve Beşiktaş bu maçların tamamında rakibine gol attı (25 gol).

- Beşiktaş Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisini ise 18 maça çıkardı (13G 5B). Bu seri, ligde iç sahada devam eden en uzun yenilmezlik serisi. Buna ek olarak, evindeki son 35 maçta da rakip fileleri havalandıran siyah beyazlılar, Süper Lig tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.

- Öte yandan Beşiktaş'ın 304 dakikalık gol yememe serisi sona erdi.

- Bu sezon Süper Lig'de deplasmanda maç kazanamayan tek takım Kayserispor (2B 5M).

- Devam eden sezonda bu maça kadar bir maçta en fazla yedi isabetli şut çeken Beşiktaş ( 'a karşı), bu maçın ilk yarısında dokuz isabetli şuta ulaştı, maçı ise 13 isabetli şutla bitirerek 2019-20 sezonunda ligin en yüksek sayısına ulaştı.

- Atiba Hutchinson, Kayserispor'a attığı golle, ligde iki gol attığı takım sayısını ikiye çıkardı (diğeri ).

- Beşiktaş geçen sezonun son haftasındaki maçından sonra ilk kez bir maçın ilk yarısında üç gol buldu.

- Beşiktaş, 2019 senesinde Burak Yılmaz'ın gol attığı 12 Süper Lig maçının 10'unu kazandı (toplam 16 gol) ve rakiplerine mağlup olmadı (2B).

- Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla üçüncü kez aynı maçta hem gol, hem asist katkısı yaptı. Burak Yılmaz ayrıca maçı altı isabetli şutla bitirerek Opta'nın veri tutmaya başladığı 2014-15 sezonundan bu yana kişisel rekorunu da kırmış oldu.

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- Oğuzhan Özyakup 7 Ekim 2018'deki maçından sonra ilk kez ligde asiste imza attı.

- Kalesinde dört gol görmesine rağmen dokuz da kurtarış yapan Kayserispor kalecisi Silviu Lung, kendi Süper Lig kurtarış rekorunu egale etmiş oldu.