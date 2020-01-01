OPTA maç sonu notları: Beşiktaş 2-1 Ankaragücü
Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:
- Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ettiği son 31 Süper Lig maçının 30'unu (1M) ve son 12 karşılaşmayı kazandı.
- Ankaragücü, Süper Lig'de Beşiktaş'ı Şubat 2011'den bu yana mağlup edemiyor (2B 4M).
- Sergen Yalçın göreve geldikten sonra oynadığı altı Süper Lig maçında 13 puan toplayan Beşiktaş (4G 1B 1M), daha önceki beş karşılaşmanın sadece birini kazanabilmişti (4M).
- Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kaybeden Ankaragücü, daha önceki sekiz karşılaşmada tek yenilgi almıştı (2G 5B).
- Beşiktaş, 13. haftadaki Kayserispor maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısını önde tamamladı (11 maç).
- Beşiktaş, Ankaragücü maçının her iki yarısında rakip kaleye çektiği birer isabetli şutta gol buldu.
- Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de attığı en erken gol Burak Yılmaz'dan geldi (6. dakika).
- Süper Lig'de kullandığı son 10 penaltı vuruşunu da gole çeviren Burak Yılmaz, bu sezon ligde en fazla penaltı golü atan oyuncu konumunda (6).
- Ocak 2020'deki Sivasspor maçından bu yana ilk kez gol atan Adem Ljajic, bu sezon Süper Lig'deki üçüncü golünü kaydetti.
- İlhan Parlak, Süper Lig kariyerinde 17. kez karşılaştığı Beşiktaş'a ikinci golünü attı.