OPTA maç sonu notları: Beşiktaş 2-1 Ankaragücü

Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, bu sezon ligde en fazla penaltı golü atan oyuncu konumunda yer alıyor.

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ettiği son 31 Süper Lig maçının 30'unu (1M) ve son 12 karşılaşmayı kazandı.

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- Ankaragücü, Süper Lig'de Beşiktaş'ı Şubat 2011'den bu yana mağlup edemiyor (2B 4M).

- Sergen Yalçın göreve geldikten sonra oynadığı altı Süper Lig maçında 13 puan toplayan Beşiktaş (4G 1B 1M), daha önceki beş karşılaşmanın sadece birini kazanabilmişti (4M).

- Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kaybeden Ankaragücü, daha önceki sekiz karşılaşmada tek yenilgi almıştı (2G 5B).

- Beşiktaş, 13. haftadaki maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısını önde tamamladı (11 maç).

- Beşiktaş, Ankaragücü maçının her iki yarısında rakip kaleye çektiği birer isabetli şutta gol buldu.

- Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de attığı en erken gol Burak Yılmaz'dan geldi (6. dakika).

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- Süper Lig'de kullandığı son 10 penaltı vuruşunu da gole çeviren Burak Yılmaz, bu sezon ligde en fazla penaltı golü atan oyuncu konumunda (6).

- Ocak 2020'deki maçından bu yana ilk kez gol atan Adem Ljajic, bu sezon Süper Lig'deki üçüncü golünü kaydetti.

- İlhan Parlak, Süper Lig kariyerinde 17. kez karşılaştığı Beşiktaş'a ikinci golünü attı.