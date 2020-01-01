Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Beşiktaş 2-1 Ankaragücü

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Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, bu sezon ligde en fazla penaltı golü atan oyuncu konumunda yer alıyor.

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ettiği son 31 Süper Lig maçının 30'unu (1M) ve son 12 karşılaşmayı kazandı. 

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    - Ankaragücü, Süper Lig'de Beşiktaş'ı Şubat 2011'den bu yana mağlup edemiyor (2B 4M). 

    - Sergen Yalçın göreve geldikten sonra oynadığı altı Süper Lig maçında 13 puan toplayan Beşiktaş (4G 1B 1M), daha önceki beş karşılaşmanın sadece birini kazanabilmişti (4M). 

    - Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kaybeden Ankaragücü, daha önceki sekiz karşılaşmada tek yenilgi almıştı (2G 5B). 

    - Beşiktaş, 13. haftadaki Kayserispor maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısını önde tamamladı (11 maç).

    - Beşiktaş, Ankaragücü maçının her iki yarısında rakip kaleye çektiği birer isabetli şutta gol buldu. 

    - Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de attığı en erken gol Burak Yılmaz'dan geldi (6. dakika). 

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    - Süper Lig'de kullandığı son 10 penaltı vuruşunu da gole çeviren Burak Yılmaz, bu sezon ligde en fazla penaltı golü atan oyuncu konumunda (6). 

    - Ocak 2020'deki Sivasspor maçından bu yana ilk kez gol atan Adem Ljajic, bu sezon Süper Lig'deki üçüncü golünü kaydetti. 

    - İlhan Parlak, Süper Lig kariyerinde 17. kez karşılaştığı Beşiktaş'a ikinci golünü attı. 

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