OPTA maç sonu notları: Beşiktaş 1-2 Sivasspor

Beşiktaş deplasmanından 2-1 galip ayrılan Sivasspor, 2006'dan bu yana ilk defa siyah beyazlı ekibi üst üste iki kez mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'de 18. haftanın kritik maçında Beşiktaş ve karşı karşıya geldi. Lider Sivasspor, Erdoğan ve Yatabare'nin golleriyle zorlu Beşiktaş deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

OPTA, zorlu mücadelenin öne çıkan detaylarını derledi:

- Sivasspor, Kasım 2006'dan bu yana Süper Lig'de Beşiktaş'ı ilk kez üst üste iki maçta mağlup etti.

- Beşiktaş ile oynadığı son altı Süper Lig maçının dördünü kazanan Sivasspor (2M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 19 karşılaşmada elde etmişti.

- Süper Lig'de oynadığı son dört maçın üçünü kaybeden Beşiktaş (1G), sezonun ilk 14 haftasında aynı sayıda yenilgi almıştı.

- Süper Lig'de oynadığı son 10 maçın dokuzunu kazanan ve yenilgi almayan Sivasspor (1B), Kasım 2008-Şubat 2009 arasındaki 11 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.

- Beşiktaş, 2003/04'ten bu yana ilk kez sezonun ikinci yarılarında oynadığı ilk Süper Lig maçını kaybetti (12G 3B).

- Beşiktaş'a geldiği 2018/19 sezonundan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol yiyen üç kaleciden biri Loris Karius (12; Ruud Boffin ve Silviu Lung Jr. ile birlikte).

- Erdoğan Yeşilyurt'un bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de attığı dört gol de deplasman maçlarında geldi.

- Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Beşiktaş olan Mustapha Yatabare (3), bu üç golü de son üç karşılaşmada kaydetti.

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- Sivasspor forması giyen Fatih Aksoy, Süper Lig kariyerindeki ilk asisti Beşiktaş karşısında yaptı.

- Beşiktaş, ilk kez Adem Ljajic'in gol attığı bir Süper Lig maçından yenilgiyle ayrıldı (9G).

- Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu 15 Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Rıza Çalımbay (4B 9M), bu iki galibiyeti de Sivasspor'un başındayken aldı (Ekim 2012 & Ocak 2020).