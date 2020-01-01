OPTA maç sonu notları: Beşiktaş 1-2 Antalyaspor

Kendi evinde Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan ve 44 puanda kalan siyah-beyazlı ekip, 2010-11 sezonundan bu yana en az puan topladığı sezonu yaşıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fraport-Tav 'a 2-1 mağlup oldu.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi;

- Beşiktaş, 2010/11'den (39 puan) bu yana Süper Lig'in 27. haftaları itibarıyla en az puan topladığı sezonu yaşıyor (44 puan).

Daha fazla takım

- Beşiktaş, 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en fazla iç saha mağlubiyeti aldığı sezonu yaşıyor (3M).

- Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ı ilk kez üst üste iki deplasman maçında mağlup eden Antalyaspor, daha önceki 22 karşılaşmada tek galibiyet alabilmişti (3B 18M).

- Beşiktaş, bu sezon topa en fazla sahip olduğu Süper Lig maçını oynadı (%76.17). Bu karşılaşma aynı zamanda Antalyaspor'un bu sezon topla en az oynadığı Süper Lig maçıydı (%23.83).

- Beşiktaş, Antalyaspor karşısında bu sezon bir Süper Lig maçında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan takım oldu (59).

- Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı 12 golün 10'u maçların ikinci yarılarında geldi.

- Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic'in bu sezon Süper Lig'de attığı dört golün tamamı iç sahada geldi.

- Ersin Destanoğlu (19y 5a 11g), 2007/08'den bu yana bir Süper Lig maçında Beşiktaş kalesini koruyan en genç oyuncu oldu.

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- Antalyaspor forması giyen Sinan Gümüş, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş filelerini ilk kez havalandırdı.

- Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son altı golün beşinde Lukas Podolski'nin doğrudan katkısı var (2 gol & 3 asist).

- Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş'ı ilk kez mağlup etti (4M).