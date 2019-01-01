OPTA maç sonu notları: Beşiktaş 1-0 Denizlispor

Konuk ettiği Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Loris Karius'un performansı göz dolduruyor.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Yukatel 'u N'Koudou'nun golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 18'e çıkarttı. İşte maçın ardından öne çıkan istatistikler:

- Süper Lig'de Denizlispor ile karşılaştığı 39 maçın sadece dördünü kaybeden Beşiktaş (27G 8B), rakibine karşı son dokuz maçında sahadan galip ayrıldı.

- Denizlispor, Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanında oynadığı son yedi maçın altısında ve son üç maçın tamamında rakibine gol atamadı.

- Beşiktaş, Süper Lig'de iç sahada 17 maçtır yenilmiyor (12G 5B) ve rakiplerine 34 maçtır gol atıyor (toplam 81). Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ın elde ettiği bu seriden daha uzun bir gol atma serisi elde eden tek takım (54 maç).

- Süper Lig'de iç sahada üç maçtır gol yemeyen Beşiktaş, en son Şubat 2016'da evinde art arda dört maç gol yememişti.

- Denizlispor, Mart 2009'dan bu yana üst üste iki dış saha maçı kazanamıyor.

- Bu sezon Süper Lig'in ilk üç haftasında gol yemeyen Denizlispor, sonraki sekiz haftada sadece bir kez kalesini gole kapattı. Öte yandan, ilk altı haftada bir maçta gol yemeyen Beşiktaş, sonraki beş haftanın dördünde rakiplerine gol izni vermedi.

- Beşiktaş kalecisi Loris Karius'un Süper Lig'de kalesine gelen son 13 şutun sadece biri gol oldu.

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- Kevin N'Koudou 2 Şubat 2016'dan bu yana ilk kez bir lig maçında gol attı. N'Koudou resmi maçlarda en son 6 Aralık 2017'de gol atmıştı.

- Bu sezon 'un ardından (6) yedek oyuncularından en fazla gol bulan ikinci takım Beşiktaş (5).

- Beşiktaş'ın iç sahadaki son dört maçının ilk yarıları 0-0 sona erdi. Siyah beyazlılar, bu sezon evinde ilk yarılarda sadece ikinci haftadaki maçında gol bulabilmişti.