OPTA maç sonu notları: Beşiktaş 0-2 Yeni Malatyaspor
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
OPTA, maçın öne çıkan detaylarını derledi:
- Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ı ilk kez mağlup etti (1B 3M).
- Beşiktaş'ın Süper Lig'deki altı maçlık galibiyet serisi sona erdi.
- Beşiktaş, Süper Lig'de 11 Kasım 2018'deki Sivasspor maçından (1-2) bu yana evinde ilk yenilgisini aldı.
- Deplasmanda çıktığı son beş maçı kaybetmeyen Yeni Malatyaspor (2G 3B), Süper Lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.
- Beşiktaş'ın Süper Lig'de devam eden iç sahada en uzun süre gol atma serisi son buldu (35 maç).
- Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en fazla gol atan takım Yeni Malatyaspor (22).
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan iki oyuncudan biri Adis Jahovic (10; Bogdan Stancu ile birlikte).
- Süper Lig'de şu ana kadar penaltıdan en fazla gol kaydeden oyuncu Adis Jahovic (4).
- Caner Erkin, Beşiktaş formasıyla Süper Lig kariyerindeki ikinci kırmızı kartı gördü.
- Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ı ilk kez mağlup etti (2B 3M).