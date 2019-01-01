OPTA maç sonu notları: Beşiktaş 0-2 Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor, 1 yıl aradan sonra Süper Lig'de Beşiktaş'ı sahasında mağlup eden ilk takım olurken, rakibinin 35 maçlık gol atma serisine son verdi.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği 'a 2-0 mağlup oldu.

OPTA, maçın öne çıkan detaylarını derledi:

- Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ı ilk kez mağlup etti (1B 3M).

- Beşiktaş'ın Süper Lig'deki altı maçlık galibiyet serisi sona erdi.

- Beşiktaş, Süper Lig'de 11 Kasım 2018'deki maçından (1-2) bu yana evinde ilk yenilgisini aldı.

- Deplasmanda çıktığı son beş maçı kaybetmeyen Yeni Malatyaspor (2G 3B), Süper Lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

- Beşiktaş'ın Süper Lig'de devam eden iç sahada en uzun süre gol atma serisi son buldu (35 maç).

- Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en fazla gol atan takım Yeni Malatyaspor (22).

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan iki oyuncudan biri Adis Jahovic (10; Bogdan Stancu ile birlikte).

- Süper Lig'de şu ana kadar penaltıdan en fazla gol kaydeden oyuncu Adis Jahovic (4).

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- Caner Erkin, Beşiktaş formasıyla Süper Lig kariyerindeki ikinci kırmızı kartı gördü.

- Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ı ilk kez mağlup etti (2B 3M).