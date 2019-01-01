OPTA maç sonu notları: Başakşehir 2-2 Trabzonspor

Başakşehir ile Trabzonspor arasında 2-2 biten maçın ardından ortaya çıkan OPTA notlarını derledik...

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış mücadelesinde ile nefes kesen bir mücadeleye imza attı. 2-2 biten maçta bol gol pozisyonu yaşanırken bordo mavililerin beraberlik sayısı 90+5'te geldi. İşte maçın ardından ortaya çıkan OPTA notları:

- Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçında yenilmedi (5G 4B).

- Süper Lig'de Trabzonspor'u ağırladığı ilk beş maçın tamamını kaybeden Başakşehir, sonraki yedi maçta rakibine yenilmedi (4G 3B). Trabzonspor'un bu deplasmandaki son galibiyeti Ocak 2012'de 2-0'lık skorla geldi.

- Süper Lig'de deplasmandaki son 12 maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (5G 6B), son 16 maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı.

- Ligde sezonun ilk iki haftasında puan toplayamayan ve sadece bir gol atabilen Başakşehir, sonraki yedi haftada yenilmedi (4G 3B).

- Süper Lig'de 21 maçtır rakiplerine gol atan, ancak 15 maçtır kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, iki alanda da tarihinin en uzun serilerini yaşıyor. Bu iki seri, aynı zamanda Süper Lig takımları arasında devam eden en uzun seriler konumunda.

- Başakşehir karşısında maçın ilk 36 dakikasında bir şut çeken Trabzonspor, 36:26-36:37 arasındaki 11 saniyede rakip kaleye dört şut gönderdi.

- Trabzonspor, Aralık 2017'den (3-0 vs ) bu yana İstanbul'da Süper Lig maçı kazanamıyor (6B 3M).

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- Bu sezon Süper Lig'de deplasmanlarda geriye düştüğü maçlardan en fazla puan toplayan takım olan Trabzonspor (5), dış sahada geriye düştüğü dört maçın sadece birini kaybetti (1G 2B).

- Süper Lig'deki son altı maçının tamamında en az bir gole katkı yapan Alexander Sörloth, bu sezon ligde en fazla gole katkı yapan dört oyuncudan biri (9; 6 gol & 3 asist).

- Alexander Sörloth bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkılarıyla takımına altı puan kazandırdı (6 gol, 3 asist). Trabzonspor'un bu sezon ligde topladığı 16 puan'ın altısı Sörloth'un katkılarıyla geldi.