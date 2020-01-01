Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Antalyaspor 2-2 Fenerbahçe

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Süper Lig'de uzun bir aranın ardından ilk kez görev yapan ve gol atmayı başaran Miha Zajc, bir önceki golünü yine Antalyaspor ağlarına yollamıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'a konuk olurken karşılaşma Zajc'ın son dakika golüyle 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

OPTA , karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Süper Lig'de altı maçtır kaybetmeyen Antalyaspor (3G 3B), Aralık 2016-Şubat 2017'den (6 maç) bu yana en uzun serisini yakaladı.

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    - Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kazanamayan Fenerbahçe (2B 3M), Ersun Yanal yönetimindeki en uzun serisini yaşıyor (toplam 77 maç).

    - Süper Lig'de beş maçtır galibiyet alamayan Fenerbahçe (2B 3M), Kasım 2018-Ocak 2019'dan (6 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.

    - Hakan Özmert, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye Mayıs 2009'dan bu yana ilk golünü attı.

    - Lukas Podolski, son iki Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 2 asist).

    - Lukas Podolski, Mayıs 2016'dan (3 asist) bu yana ilk kez bir lig maçında iki asist yaptı.

    - Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de Vedat Muriqi'nin gol attığı bir karşılaşmada ilk kez puan kaybetti (10G 1B).

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    - 4 Ekim 2019'daki Antalyaspor maçından bu yana Süper Lig'de ilk kez sahaya çıkan Miha Zajc, son golünü Mayıs 2019'da yine Akdeniz ekibinin filelerine atmıştı.

    - Bu sezon beşinci asistini yapan Fenerbahçe orta sahası Ozan Tufan, daha önceki dört sezonun toplamında dört asist yapmıştı.

    - Son altı Süper Lig maçında mağlup olmayan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna (3G 3B), Süper Lig kariyerinin en uzun serisini yakaladı.

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