OPTA maç sonu notları: Antalyaspor 2-2 Fenerbahçe

Süper Lig'de uzun bir aranın ardından ilk kez görev yapan ve gol atmayı başaran Miha Zajc, bir önceki golünü yine Antalyaspor ağlarına yollamıştı.

, Süper Lig'in 24. haftasında 'a konuk olurken karşılaşma Zajc'ın son dakika golüyle 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

OPTA , karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Süper Lig'de altı maçtır kaybetmeyen Antalyaspor (3G 3B), Aralık 2016-Şubat 2017'den (6 maç) bu yana en uzun serisini yakaladı.

Daha fazla takım

- Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kazanamayan Fenerbahçe (2B 3M), Ersun Yanal yönetimindeki en uzun serisini yaşıyor (toplam 77 maç).

- Süper Lig'de beş maçtır galibiyet alamayan Fenerbahçe (2B 3M), Kasım 2018-Ocak 2019'dan (6 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.

- Hakan Özmert, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye Mayıs 2009'dan bu yana ilk golünü attı.

- Lukas Podolski, son iki Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 2 asist).

- Lukas Podolski, Mayıs 2016'dan (3 asist) bu yana ilk kez bir lig maçında iki asist yaptı.

- Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de Vedat Muriqi'nin gol attığı bir karşılaşmada ilk kez puan kaybetti (10G 1B).

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- 4 Ekim 2019'daki Antalyaspor maçından bu yana Süper Lig'de ilk kez sahaya çıkan Miha Zajc, son golünü Mayıs 2019'da yine Akdeniz ekibinin filelerine atmıştı.

- Bu sezon beşinci asistini yapan Fenerbahçe orta sahası Ozan Tufan, daha önceki dört sezonun toplamında dört asist yapmıştı.

- Son altı Süper Lig maçında mağlup olmayan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna (3G 3B), Süper Lig kariyerinin en uzun serisini yakaladı.