OPTA maç sonu notları: Antalyaspor 1-2 Beşiktaş

Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından ortaya çıkan OPTA notlarını derledik...

Siyah beyazlı ekip Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu 'u 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez deplasmanda üç puana uzandı. İşte maçın ardından dikkat çeken istatistikler:

- Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, bu süreçte rakibine 10 gol attı.

- Antalyaspor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de Eylül 2013'ten bu yana iç sahada mağlup edemiyor (1B 4M).

- Bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste iki maç kazanan Beşiktaş, aynı zamanda deplasmandaki ilk galibiyetini aldı.

- Süper Lig'de oynadığı son dört maçta 10 puan toplayan Beşiktaş (3G 1B), sezonun ilk altı haftasında beş puanda kalmıştı (1G 2B 3M).

- Abdullah Avcı, 3 Mart 2019'dan (3B 5M); Beşiktaş ise 22 Nisan 2019'dan (1B 5M) bu yana Süper Lig'de ilk deplasman galibiyetlerini aldı.

- Antalyaspor, Bülent Korkmaz döneminde Süper Lig'de ilk kez üst üste üç yenilgi aldı.

- Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği rakibi Beşiktaş (104).

- Bu sezon iç sahada en fazla gol yiyen takım Antalyaspor (5 maç 12 gol).

- Beşiktaş bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısında gol attı.

- Beşiktaş'ın Süper Lig'deki 324 dakikalık gol yememe serisi Antalyaspor deplasmanında son buldu.

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- Beşiktaş'a transfer olduğu Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de Domagoj Vida'dan (6) daha fazla gol atan tek savunma oyuncusu Filip Novak (9).

- Adem Ljajic'in Süper Lig kariyerinde yaptığı asistlerin %67'si deplasman maçlarında geldi (10/15).

- Beşiktaş'ın Süper Lig'de deplasmanlarda attığı son 15 golün dokuzunda Adem Ljajic'in direkt katkısı var (2 gol, 7 asist).