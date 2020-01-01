OPTA maç sonu notları: Alanyaspor 2-2 Trabzonspor
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, son dakikada yediği golle deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:
- Alanyaspor'un Süper Lig tarihinde Trabzonspor'u konuk ettiği dördüncü maçta ilk kez beraberlik çıktı (Alanyaspor 2G-1G Trabzonspor).
- Trabzonspor, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda Alanyaspor ile oynadığı iki maçtan da puan aldı (1G 1B).
- Trabzonspor, Süper Lig’de oynadığı son sekiz maçta sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik aldı (4G 4B).
- Trabzonspor, Süper Lig'de sekiz maçtır kalesini gole kapatamıyor (toplam 11 gol).
- Alanyaspor, 20. haftadaki Yeni Malatyaspor maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında iki gol attı.
- Deplasmanda 25 maçtır gol atan Trabzonspor, Süper Lig tarihinin en uzun serisine sahip iki takımı yakalayıp rekoru egale etti (Fenerbahçe ve Sivasspor).
- Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor (20).
- Alanyaspor forması giydiği son iki sezonda Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu Papiss Cisse (33).
- Bu sezon Süper Lig'deki yedinci golünü atan Anastasios Bakasetas, ceza sahası dışından ilk golünü kaydetti.
- Abdülkadir Ömür, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol attı (Göztepe & Alanyaspor).
- Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla en fazla asist yapan oyuncu Alexander Sörloth (8).
- Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla gol atan savunmacı Filip Novak (12).