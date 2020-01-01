Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Alanyaspor 2-2 Trabzonspor

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Alanyaspor v Trabzonspor 06222020
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Bordo-mavili ekip, bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım konumunda bulunuyor.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, son dakikada yediği golle deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Alanyaspor'un Süper Lig tarihinde Trabzonspor'u konuk ettiği dördüncü maçta ilk kez beraberlik çıktı (Alanyaspor 2G-1G Trabzonspor).

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Daha fazla takım

    - Trabzonspor, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda Alanyaspor ile oynadığı iki maçtan da puan aldı (1G 1B).

    - Trabzonspor, Süper Lig’de oynadığı son sekiz maçta sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik aldı (4G 4B).

    - Trabzonspor, Süper Lig'de sekiz maçtır kalesini gole kapatamıyor (toplam 11 gol).

    - Alanyaspor, 20. haftadaki Yeni Malatyaspor maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında iki gol attı.

    - Deplasmanda 25 maçtır gol atan Trabzonspor, Süper Lig tarihinin en uzun serisine sahip iki takımı yakalayıp rekoru egale etti (Fenerbahçe ve Sivasspor).

    - Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor (20).

    - Alanyaspor forması giydiği son iki sezonda Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu Papiss Cisse (33).

    - Bu sezon Süper Lig'deki yedinci golünü atan Anastasios Bakasetas, ceza sahası dışından ilk golünü kaydetti.

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    - Abdülkadir Ömür, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol attı (Göztepe & Alanyaspor).

    - Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla en fazla asist yapan oyuncu Alexander Sörloth (8).

    - Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla gol atan savunmacı Filip Novak (12).

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