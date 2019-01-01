OPTA | Lewandowski tek başına 17 takımı geçti!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında adeta coşan Lewandowski attığı 10 golle 17 takımı geride bıraktı

'in yıldız oyuncusu Robert Lewandowski, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Polonyalı golcü attığı gollerle 17 takımı tek başına geride bıraktı!

, Olympiakos ve Kızılyıldız'ın bulunduğu grupta 5 maçta forma giyen Lewandowski, 10 gol atmayı başardı.

10 - Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Robert Lewandowski'den daha az gol atan takımlar:



9

9

9

Shakhtar 8

Olympiakos 8

Dortmund 8

8

Atletico 8

7

Genk 5

Leverkusen 5

L. Moskova 4

4

S. Prag 4

C. Brugge 4

Kızılyıldız 3

1



Ordu. pic.twitter.com/pFKL8751No — OptaCan (@OptaCan) December 12, 2019

Son oynnan Tottenham mücadelesinde forma giymeyen Lewandowski, 5. haftada oynanan Kızılyıldız mücadelesinde 4 kez fileleri sarmıştı. Attığı 10 golün 5'nini Kızılyıldız maçlarında ağlara gönderen Polonyalı yıldız, Olympiakos'a 3, Tottenham'a da 2 atmayı başardı.

Ligde gol orucuna girdi

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı tüm maçlarda gol atan Lewandowski, 'da ise son 3 maçtır suskun. Ligin ilk 11 haftasında her maçta gol atan ve 16 gole ulaşan Polonyalı. takımının son 3 lig maçında 90 dakika oynamasına karşın fileleri sarsamadı.