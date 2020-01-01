RB Leipzig

OPTA | Leipzig'in gençleri Nagelsmann önderliğinde tarih yazıyor

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Julian Nagelsmann Leipzig Atletico Madrid 08/13/20
Depo Photos
Genç oyuncularıyla birlikte şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, turnuva tarihine geçti.

/UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Leipzig, Atletico Madrid'i 2-1'lik skorla mağlup ederek kulüp tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdırdı.

Yaklaşık 25 yaş ortalamalı bir kadroyla mücadele eden Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finale yükselen en genç dokuzuncu kadro oldu.

İşte OPTA verileri ışığında UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç yarı finalistleri:

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım
    Sezon Takım Yaş ortalaması Derece
    1994/95 Bayern Münih 23 yıl 285 gün Yarı Final
    1994/95 Ajax 24 yıl 203 gün Şampiyon
    2008/09 Arsenal 24 yıl 242 gün Yarı Final
    1997/98 Monaco 24 yıl 290 gün Yarı Final
    1995/96 Ajax 24 yıl 292 gün Final
    1999/00 Real Madrid 25 yıl 22 gün Şampiyon
    2012/13 Borussia Dortmund 25 yıl 96 gün Final
    1998/99 Dinamo Kiev 25 yıl 117 gün Yarı Final
    2019/20 Leipzig 25 yıl 146 gün Yarı Final
    2011/12 Bayern Münih 25 yıl 159 gün Final

    * Leipzig dışındaki en genç dokuz yarı finalistin beşi finale yükselmeyi başardı.

    * Leipzig haricindeki en genç dokuz yarı finalistin sadece ikisi sezonu kupayla tamamladı.

    Julian Nagelsmann tarihe geçti

    Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finale yükselen en genç teknik direktör olmayı başardı (33 yıl 21 gün). Bu rekor daha öncesinde 2003-04 sezonunda Monaco ile aynı başarıyı yakalayan Didier Deschamps'a aitti.

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    Deschamps'ın Monaco'su o sezon finale kadar yükselmiş ama finalde Porto'ya 3-0 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada noktalamıştı.

    Yarı finale yükselen beşinci Alman takım

    Atletico Madrid'i kupanın dışına iterek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına adını yazdıran Leipzig, bunu başaran beşinci Alman takım oldu.

    Leipzig'den önce Bayern Münih (11), Borussia Dortmund (3), Schalke (1) ve Bayer Leverkusen (1) Almanya'yı başarıyla temsil etmişti.

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