OPTA | Leipzig'in gençleri Nagelsmann önderliğinde tarih yazıyor

Genç oyuncularıyla birlikte şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, turnuva tarihine geçti.

/UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Leipzig, 'i 2-1'lik skorla mağlup ederek kulüp tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdırdı.

Yaklaşık 25 yaş ortalamalı bir kadroyla mücadele eden Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finale yükselen en genç dokuzuncu kadro oldu.

İşte OPTA verileri ışığında UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç yarı finalistleri:

Daha fazla takım

Sezon Takım Yaş ortalaması Derece 1994/95 23 yıl 285 gün Yarı Final 1994/95 24 yıl 203 gün Şampiyon 2008/09 24 yıl 242 gün Yarı Final 1997/98 24 yıl 290 gün Yarı Final 1995/96 Ajax 24 yıl 292 gün Final 1999/00 25 yıl 22 gün Şampiyon 2012/13 25 yıl 96 gün Final 1998/99 Dinamo Kiev 25 yıl 117 gün Yarı Final 2019/20 Leipzig 25 yıl 146 gün Yarı Final 2011/12 Bayern Münih 25 yıl 159 gün Final

* Leipzig dışındaki en genç dokuz yarı finalistin beşi finale yükselmeyi başardı.

* Leipzig haricindeki en genç dokuz yarı finalistin sadece ikisi sezonu kupayla tamamladı.

Julian Nagelsmann tarihe geçti

Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finale yükselen en genç teknik direktör olmayı başardı (33 yıl 21 gün). Bu rekor daha öncesinde 2003-04 sezonunda Monaco ile aynı başarıyı yakalayan Didier Deschamps'a aitti.

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Deschamps'ın Monaco'su o sezon finale kadar yükselmiş ama finalde 'ya 3-0 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada noktalamıştı.

Yarı finale yükselen beşinci Alman takım

Atletico Madrid'i kupanın dışına iterek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına adını yazdıran Leipzig, bunu başaran beşinci Alman takım oldu.

Leipzig'den önce Bayern Münih (11), Borussia Dortmund (3), (1) ve (1) 'yı başarıyla temsil etmişti.