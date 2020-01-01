OPTA | Leipzig'in gençleri Nagelsmann önderliğinde tarih yazıyor
/UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Leipzig, Atletico Madrid'i 2-1'lik skorla mağlup ederek kulüp tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdırdı.
Yaklaşık 25 yaş ortalamalı bir kadroyla mücadele eden Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finale yükselen en genç dokuzuncu kadro oldu.
İşte OPTA verileri ışığında UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç yarı finalistleri:
|Sezon
|Takım
|Yaş ortalaması
|Derece
|1994/95
|Bayern Münih
|23 yıl 285 gün
|Yarı Final
|1994/95
|Ajax
|24 yıl 203 gün
|Şampiyon
|2008/09
|Arsenal
|24 yıl 242 gün
|Yarı Final
|1997/98
|Monaco
|24 yıl 290 gün
|Yarı Final
|1995/96
|Ajax
|24 yıl 292 gün
|Final
|1999/00
|Real Madrid
|25 yıl 22 gün
|Şampiyon
|2012/13
|Borussia Dortmund
|25 yıl 96 gün
|Final
|1998/99
|Dinamo Kiev
|25 yıl 117 gün
|Yarı Final
|2019/20
|Leipzig
|25 yıl 146 gün
|Yarı Final
|2011/12
|Bayern Münih
|25 yıl 159 gün
|Final
* Leipzig dışındaki en genç dokuz yarı finalistin beşi finale yükselmeyi başardı.
* Leipzig haricindeki en genç dokuz yarı finalistin sadece ikisi sezonu kupayla tamamladı.
Julian Nagelsmann tarihe geçti
Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finale yükselen en genç teknik direktör olmayı başardı (33 yıl 21 gün). Bu rekor daha öncesinde 2003-04 sezonunda Monaco ile aynı başarıyı yakalayan Didier Deschamps'a aitti.
Deschamps'ın Monaco'su o sezon finale kadar yükselmiş ama finalde Porto'ya 3-0 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada noktalamıştı.
Yarı finale yükselen beşinci Alman takım
Atletico Madrid'i kupanın dışına iterek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına adını yazdıran Leipzig, bunu başaran beşinci Alman takım oldu.
Leipzig'den önce Bayern Münih (11), Borussia Dortmund (3), Schalke (1) ve Bayer Leverkusen (1) Almanya'yı başarıyla temsil etmişti.