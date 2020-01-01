OPTA | İrfan Can'dan talihsiz rekor

Leipzig'e karşı 3 gol atan İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmasına rağmen mağlup olan 3. oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i konuk eden , sahadan 4-3 mağlup ayrıldı. Turuncu-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci attığı 3 golle hat-trick yaparak adını tarihe geçirdi.

Bu güne kadar Şampiyonlar Ligi'nde 2 isimin hat-trick yaptığı maçlarda takımları mağlup olmuştu. Daha önce Gareth Bale'in hat-trick yaptığı maçta 'e, Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta da de 'a yenilmişti. İrfan Can'ın da Leipzg'e hat-trick yapmasına karşın Başakşehir'in mağlubiyetine engel olamadı.

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İrfan Can ayrıca attığı 3 golü de ceza sahası dışından atarak ilginç bir istatistiğe imza attı. Daha önce 2004-2005 sezonunda 'yi 6-2 mağlup eden Manchester United'da Wayne Rooney attığı 3 golü de ceza sahası dışından kaydetmişti.

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