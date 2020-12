OPTA | İrfan Can'dan talihsiz rekor

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i konuk eden , sahadan 4-3 mağlup ayrıldı. Turuncu-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci attığı 3 golle hat-trick yaparak adını tarihe geçirdi.

Bu güne kadar Şampiyonlar Ligi'nde 2 isimin hat-trick yaptığı maçlarda takımları mağlup olmuştu. Daha önce Gareth Bale'in hat-trick yaptığı maçta 'e, Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta da de 'a yenilmişti. İrfan Can'ın da Leipzg'e hat-trick yapmasına karşın Başakşehir'in mağlubiyetine engel olamadı.

İrfan Can ayrıca attığı 3 golü de ceza sahası dışından atarak ilginç bir istatistiğe imza attı. Daha önce 2004-2005 sezonunda 'yi 6-2 mağlup eden Manchester United'da Wayne Rooney attığı 3 golü de ceza sahası dışından kaydetmişti.

3 - @ibfk2014 forması giyen İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde Eylül 2004'ten (Wayne Rooney vs Fenerbahçe) bu yana bir maçta ceza sahası dışından üç gol atan ilk oyuncu oldu (vs Leipzig). İnanılmaz. pic.twitter.com/QouZGZiNCe