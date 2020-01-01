OPTA | Hakan Çalhanoğlu, Cristiano Ronaldo ile yarışıyor
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Liglere verilen salgın arasından sonra Milan'ın Serie A'da yaptığı çıkış öne çıkıyor.
Son yıllarda hayalkırıklığı yaratan İtalyan devi, son 9 maçının sadece ikisinde berabere kalırken 7 galibiyet aldı.
Avrupa Kupalarına katılma umudu artan Milan'ın bu periyotta en büyük kazancı ise Hakan Çalhanoğlu oldu.
Yetenekli 10 numara, salgın arasından sonra çıktığı 9 maçta 4 gol atarken 7 de asist yaparak 11 gole katkıda bulundu.
Hakan'ı zirvede tek bırakmayan isim ise Cristiano Ronaldo. Portekizli yıldız da bu periyotta 9 gol, 2 asistle oynayarak 11 gole katkı yapmayı başardı.
Serie A'da bu sezon 32 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, toplamda 7 gol 8 asist yapmayı başardı.