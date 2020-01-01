OPTA | Hakan Çalhanoğlu, Cristiano Ronaldo ile yarışıyor

Salgın arasından sonra formuyla parmak ısırtan Hakan Çalhanoğlu, Cristiano Ronaldo'yla yarışıyor.

Liglere verilen salgın arasından sonra 'ın 'da yaptığı çıkış öne çıkıyor.

Son yıllarda hayalkırıklığı yaratan İtalyan devi, son 9 maçının sadece ikisinde berabere kalırken 7 galibiyet aldı.

Avrupa Kupalarına katılma umudu artan Milan'ın bu periyotta en büyük kazancı ise Hakan Çalhanoğlu oldu.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Yetenekli 10 numara, salgın arasından sonra çıktığı 9 maçta 4 gol atarken 7 de asist yaparak 11 gole katkıda bulundu.

Hakan'ı zirvede tek bırakmayan isim ise . Portekizli yıldız da bu periyotta 9 gol, 2 asistle oynayarak 11 gole katkı yapmayı başardı.

Serie A'da bu sezon 32 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, toplamda 7 gol 8 asist yapmayı başardı.