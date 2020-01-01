Milan

OPTA | Hakan Çalhanoğlu, Cristiano Ronaldo ile yarışıyor

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Cristiano Ronaldo Juventus Hakan Calhanoglu AC Milan
Getty Images
Salgın arasından sonra formuyla parmak ısırtan Hakan Çalhanoğlu, Cristiano Ronaldo'yla yarışıyor.

Liglere verilen salgın arasından sonra Milan'ın Serie A'da yaptığı çıkış öne çıkıyor.

Son yıllarda hayalkırıklığı yaratan İtalyan devi, son 9 maçının sadece ikisinde berabere kalırken 7 galibiyet aldı.

Avrupa Kupalarına katılma umudu artan Milan'ın bu periyotta en büyük kazancı ise Hakan Çalhanoğlu oldu.

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    Yetenekli 10 numara, salgın arasından sonra çıktığı 9 maçta 4 gol atarken 7 de asist yaparak 11 gole katkıda bulundu.

    Hakan'ı zirvede tek bırakmayan isim ise Cristiano Ronaldo. Portekizli yıldız da bu periyotta 9 gol, 2 asistle oynayarak 11 gole katkı yapmayı başardı.

    Serie A'da bu sezon 32 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, toplamda 7 gol 8 asist yapmayı başardı.

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