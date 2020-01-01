Fenerbahçe

OPTA | Gökhan'ın hücuma katkısı büyülüyor

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Fenerbahce
Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Gökhan Gönül, hücumdaki performansıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe iddialı bir kadro kurarak yeni sezonda şampiyonluğun en güçlü adayı olmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler Beişiktaş'tan eski oyuncusu Gökhan Gönül'ü transfer etti. 

Gökhan'ın hücum istatistikleri ise büyülüyor; 

Haberin devamı aşağıda
Maç 30
Gol 4
Asist 3
Topla buluşma ort. 77,3
Pas % 82
İsabetli orta 25
Orta % 25,3
Şut pası 29
Hazırladığı net gol pozisyonu 8
Kazandığı ikili mücadele 150
İkili mücadele % 53,6
Kaptığı top 33
Top kapma % 57,9
Pas arası 61
Uzaklaştırma 67
Sahipsiz top kazanma 170
Başarılı çalım 13
Çalım % 41,9
RCS* topla buluşma 69
Şut 28
*RCS: Rakip ceza sahası

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 kez siyah-beyazlı formayı giyen tecrübeli oyuncu, kariyerinin en golcü sezonunu yaşamıştı. 

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    Bir defans oyuncusu olmasına rağmen hazırladığı net gol pozisyonu ve isabetli orta sayısıyla  Beşiktaş'ta bu kategoride ikinci sıradaydı.

    61 kez rakiplerin pasını kesen Gökhan Gönül, defansif olarak da hala güçlü olduğunu gösterdi. Gökhan ayrıca, uzaklaştırma ve sahipsiz top kazanma istatistiklerinde de üst sıralarda kendine yer buldu.

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