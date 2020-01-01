OPTA | Gökhan'ın hücuma katkısı büyülüyor
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Fenerbahce
Fenerbahçe iddialı bir kadro kurarak yeni sezonda şampiyonluğun en güçlü adayı olmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler Beişiktaş'tan eski oyuncusu Gökhan Gönül'ü transfer etti.
Gökhan'ın hücum istatistikleri ise büyülüyor;
|Maç
|30
|Gol
|4
|Asist
|3
|Topla buluşma ort.
|77,3
|Pas %
|82
|İsabetli orta
|25
|Orta %
|25,3
|Şut pası
|29
|Hazırladığı net gol pozisyonu
|8
|Kazandığı ikili mücadele
|150
|İkili mücadele %
|53,6
|Kaptığı top
|33
|Top kapma %
|57,9
|Pas arası
|61
|Uzaklaştırma
|67
|Sahipsiz top kazanma
|170
|Başarılı çalım
|13
|Çalım %
|41,9
|RCS* topla buluşma
|69
|Şut
|28
*RCS: Rakip ceza sahası
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 kez siyah-beyazlı formayı giyen tecrübeli oyuncu, kariyerinin en golcü sezonunu yaşamıştı.
Bir defans oyuncusu olmasına rağmen hazırladığı net gol pozisyonu ve isabetli orta sayısıyla Beşiktaş'ta bu kategoride ikinci sıradaydı.
61 kez rakiplerin pasını kesen Gökhan Gönül, defansif olarak da hala güçlü olduğunu gösterdi. Gökhan ayrıca, uzaklaştırma ve sahipsiz top kazanma istatistiklerinde de üst sıralarda kendine yer buldu.