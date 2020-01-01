OPTA | Gökhan'ın hücuma katkısı büyülüyor

Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Gökhan Gönül, hücumdaki performansıyla dikkat çekiyor.

iddialı bir kadro kurarak yeni sezonda şampiyonluğun en güçlü adayı olmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler Beişiktaş'tan eski oyuncusu Gökhan Gönül'ü transfer etti.

Gökhan'ın hücum istatistikleri ise büyülüyor;

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Maç 30 Gol 4 Asist 3 Topla buluşma ort. 77,3 Pas % 82 İsabetli orta 25 Orta % 25,3 Şut pası 29 Hazırladığı net gol pozisyonu 8 Kazandığı ikili mücadele 150 İkili mücadele % 53,6 Kaptığı top 33 Top kapma % 57,9 Pas arası 61 Uzaklaştırma 67 Sahipsiz top kazanma 170 Başarılı çalım 13 Çalım % 41,9 RCS* topla buluşma 69 Şut 28

*RCS: Rakip ceza sahası

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 kez siyah-beyazlı formayı giyen tecrübeli oyuncu, kariyerinin en golcü sezonunu yaşamıştı.

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Bir defans oyuncusu olmasına rağmen hazırladığı net gol pozisyonu ve isabetli orta sayısıyla Beşiktaş'ta bu kategoride ikinci sıradaydı.

61 kez rakiplerin pasını kesen Gökhan Gönül, defansif olarak da hala güçlü olduğunu gösterdi. Gökhan ayrıca, uzaklaştırma ve sahipsiz top kazanma istatistiklerinde de üst sıralarda kendine yer buldu.