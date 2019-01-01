OPTA | Galatasaray'ın deplasman sıkıntısı

Sarı kırmızılılar son 2 yılda çıktığı deplasman maçlarının %60'ında sahadan 3 puan alamadan ayrıldı.

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanına çıkan , 89. dakikada yediği golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sarı kırmızılı takım böylelikle dış sahadan bir kez daha 3 puan alamadan ayrıldı.

%60 - Galatasaray, Süper Lig'in son iki sezonunda çıktığı deplasman maçlarının %60'ında puan kaybetti (8G 6B 6M). Sis. — OptaCan (@OptaCan) September 22, 2019

OPTA verilerine göre Galatasaray son 2 yılda çıktığı deplasman maçlarının %60'ınfa puan kaybetti. Aslan, bu süreçte 20 maça çıkarken 8 kez kazandı 6 kez beraberlik, 6 kez de mağlubiyet aldı.

Galatasaray son deplasman galibiyetini geçtiğimiz sezon 11 Mayıs'ta Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek elde etmişti.

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0 - Galatasaray bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ikinci yarısında isabetli şut çekemedi. Engel. pic.twitter.com/hix6qMPOHe — OptaCan (@OptaCan) September 22, 2019

Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıda kendi adına sezonun en fazla net gol pozisyonu bulduğu bir maç çıkartan sarı kırmızılılar, aynı başarıyı ikinci yarıda gösteremedi. Galatasaray ikinci yarıda rakip kaleye 5 şut çekme girişiminde bulunurken bunların 4'ü rakip tarafından engellendi, biri ise kaleyi tutmadı.

Galatasaray ayrıca Yeni Malatyaspor deplasmanında Süper Lig'de çıktığı hiçbir maçı kazanamadı (2 mağlubiyet, 1 beraberlik).