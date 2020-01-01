OPTA | Galatasaray ve Liverpool'da fire yok

Son olarak Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray ile Premier Lig lideri Liverpool, '2020 yılının kazananları' ortak paydasında buluştu

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda 'yi 3-1 mağlup eden , üst üste 7. galibiyetini aldı. Puanını 45'e yükselten sarı kırmızılı ekip, 2020'de çıktığı tüm lig maçlarını kazanan 2 takımdan biri. Diğeri ise .

%100 - 2020 senesinde Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde oynadığı bütün maçları kazanan sadece iki takım var:@GalatasaraySK - 6/6

Liverpool - 7/7



Podyum. pic.twitter.com/GpF70lPZlx — OptaCan (@OptaCan) February 23, 2020

Galatasaray, 2020 yılında çıktığı ilk lig maçı ile başlayarak sırayla , , , ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak 2020 yılında çıktığı tüm Süper Lig maçlarını kazandı.

Benzer bir başarıyı ise Liverpool elde etti. Kırmızılar, Sheffield United, , , Wolverhampton, , ve Norwich City maçlarının hepsinden galibiyet aldı.