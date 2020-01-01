OPTA | Galatasaray ve Liverpool'da fire yok
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, üst üste 7. galibiyetini aldı. Puanını 45'e yükselten sarı kırmızılı ekip, 2020'de çıktığı tüm lig maçlarını kazanan 2 takımdan biri. Diğeri ise Liverpool.
%100 - 2020 senesinde Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde oynadığı bütün maçları kazanan sadece iki takım var:@GalatasaraySK - 6/6— OptaCan (@OptaCan) February 23, 2020
Liverpool - 7/7
Podyum. pic.twitter.com/GpF70lPZlx
Galatasaray, 2020 yılında çıktığı ilk lig maçı Denizlispor ile başlayarak sırayla Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak 2020 yılında çıktığı tüm Süper Lig maçlarını kazandı.
Benzer bir başarıyı ise Liverpool elde etti. Kırmızılar, Sheffield United, Tottenham, Manchester United, Wolverhampton, West Ham United, Southampton ve Norwich City maçlarının hepsinden galibiyet aldı.