OPTA | Emre Kılınç kariyerinin zirvesinde
Galatasaray transferin en gözde isimlerinden biri olan Emre Kılınç'ı kadrosuna katmayı başardı.
3,5 yıllık Sivasspor kariyerinde her sezon performansını artıran Emre, geçtiğimiz sezonda kariyerinin en iyi rakamlarına ulaştı.
|Maç
|28
|İlk 11
|26
|Gol
|8
|Asist
|5
|İsabetli şut
|22
|Şut
|62
|Pas
|%72,8
|Şut pası
|57
|İsabetli orta
|32
|RCS* topla buluşma
|101
|Başarılı çalım
|41
|Gol beklentisi (xG)
|8,3
|Asist beklentisi (xA)
|4,68
|Gole çevirme
|%12,9
*RCS: Rakip Ceza Sahası
Bu sezon attığı 8 golle Süper Lig kariyerindeki en golcü sezonu geride bırakan Emre, aynı zamanda 13 gollü Burak Yılmaz'ın ardından en fazla gol atan Türk oyuncu oldu.
Bu sezon uzaktan çektiği şutlarla da etkili olan yetenekli solak, Sivasspor formasıyla ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncuydu. Emre ceza sahası dışından 3 kez fileleri sarsmayı başardı.
26 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezonda hem Beşiktaş, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'ye gol atmayı başaran üç oyuncudan biri olarak da dikkat çekti. (Sörloth ve Skoda ile birlikte).