OPTA | Emre Kılınç kariyerinin zirvesinde

Galatasaray'ın yeni yıldızı, kariyerinin en formda dönemini geçirirken sarı kırmızılılara imza attı.

transferin en gözde isimlerinden biri olan Emre Kılınç'ı kadrosuna katmayı başardı.

3,5 yıllık kariyerinde her sezon performansını artıran Emre, geçtiğimiz sezonda kariyerinin en iyi rakamlarına ulaştı.

Maç 28 İlk 11 26 Gol 8 Asist 5 İsabetli şut 22 Şut 62 Pas %72,8 Şut pası 57 İsabetli orta 32 RCS* topla buluşma 101 Başarılı çalım 41 Gol beklentisi (xG) 8,3 Asist beklentisi (xA) 4,68 Gole çevirme %12,9

*RCS: Rakip Ceza Sahası

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Bu sezon attığı 8 golle Süper Lig kariyerindeki en golcü sezonu geride bırakan Emre, aynı zamanda 13 gollü Burak Yılmaz'ın ardından en fazla gol atan Türk oyuncu oldu.

Bu sezon uzaktan çektiği şutlarla da etkili olan yetenekli solak, Sivasspor formasıyla ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncuydu. Emre ceza sahası dışından 3 kez fileleri sarsmayı başardı.

26 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezonda hem Beşiktaş, hem Galatasaray hem de 'ye gol atmayı başaran üç oyuncudan biri olarak da dikkat çekti. (Sörloth ve Skoda ile birlikte).