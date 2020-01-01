Galatasaray

OPTA | Emre Kılınç kariyerinin zirvesinde

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emre kılınc 12082020
Galatasaray.org
Galatasaray'ın yeni yıldızı, kariyerinin en formda dönemini geçirirken sarı kırmızılılara imza attı.

Galatasaray transferin en gözde isimlerinden biri olan Emre Kılınç'ı kadrosuna katmayı başardı.

3,5 yıllık Sivasspor kariyerinde her sezon performansını artıran Emre, geçtiğimiz sezonda kariyerinin en iyi rakamlarına ulaştı.

Maç 28
İlk 11 26
Gol 8
Asist 5
İsabetli şut 22
Şut 62
Pas %72,8
Şut pası 57
İsabetli orta 32
RCS* topla buluşma 101
Başarılı çalım 41
Gol beklentisi (xG) 8,3
Asist beklentisi (xA) 4,68
Gole çevirme %12,9

*RCS: Rakip Ceza Sahası

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    Bu sezon attığı 8 golle Süper Lig kariyerindeki en golcü sezonu geride bırakan Emre, aynı zamanda 13 gollü Burak Yılmaz'ın ardından en fazla gol atan Türk oyuncu oldu.

    Bu sezon uzaktan çektiği şutlarla da etkili olan yetenekli solak, Sivasspor formasıyla ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncuydu. Emre ceza sahası dışından 3 kez fileleri sarsmayı başardı.

    26 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezonda hem Beşiktaş, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'ye gol atmayı başaran üç oyuncudan biri olarak da dikkat çekti. (Sörloth ve Skoda ile birlikte).

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