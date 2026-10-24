Rakamlar, Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico öncesinde Barcelona'ya büyük bir avantaj tanıyor; ancak iki ezeli rakip arasındaki son maçların geçmişi, dünyanın en heyecan verici karşılaşmalarından biri söz konusu olduğunda önceden yapılan tahminlerin hiçbir şey garanti etmediğini doğrulayan bir çelişki barındırıyor.

Barcelona, İspanya Ligi'nin onuncu haftasının zirve mücadelesinde, yarın pazar günü başkentli rakibini "Spotify Camp Nou" sahasında ağırlayacak.

İstatistik konusunda uzmanlaşan "Opta" ağının yayımladığı kazanma olasılığı göstergesine göre, Barcelona'nın galibiyet şansı yüzde 54,4 iken, Real Madrid'in şansı yalnızca yüzde 26,1; geriye kalan oran ise beraberlik ihtimaline ait.

"Opta"nın tahminleri, La Liga'nın ilk dokuz haftasındaki puan farkı ve atılan goller göz önüne alındığında Barcelona'nın üstünlüğü nedeniyle mantıklı görünüyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Katalan ekibi 27 puanla, yani tam puanla lider konumda bulunurken, Madrid tarafı 21 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Barcelona, 39 golle müsabakanın en güçlü hücumuna sahipken, Real Madrid 16 gol farkıyla ikinci sırada geliyor; her iki takım da kalesinde 9 gol gördü.

Katalan ekibinin tahmin hesaplarındaki üstünlüğüne rağmen, tarihsel rakamlar daha az aday gösterilen tarafa umutlanmak için bir neden veriyor; zira iki takım arasında 2021 yılından bu yana İspanya Ligi'nde oynanan son 11 maçın dördünde, karşılaşma öncesi kazanma olasılığı daha düşük olan takım galip geldi; her iki takım için ikişer galibiyet şeklinde.

Bu çelişki, Barcelona'nın kâğıt üzerindeki üstünlüğünün maçın sonucunu önceden belirlediği anlamına gelmediğini ortaya koyuyor; tıpkı Real Madrid'in Opta hesaplarındaki şansının düşük olmasının, tahminleri tersine çevirebilme gücünü dışlamadığı gibi.