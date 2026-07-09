"Opta", Dünya Kupası çeyrek finallerinin kazananlarını tahmin ediyor... Fas için şok edici bir oran

"Opta" istatistik ağı, bugün Perşembe günü, çeyrek final maçları başlamadan önce, 2026 Dünya Kupası'nda kalan sekiz milli takımın yarı finale yükselme olasılıklarına ilişkin tahminlerini açıkladı.

Ağ, Fransa milli takımını yarı finale yükselme konusunda en büyük favori olarak gösterdi ve bu takıma %74’lük bir şans verirken, rakibi Fas’a ise sadece %26’lık bir şans tanıdı.

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Diğer bir karşılaşmada ise ağın analizleri, İspanya milli takımının üstünlüğünü öngördü; İspanya'nın tur atlama şansı %70, Belçika'nınki ise %30 olarak belirlendi.

Üçüncü maçta ise “Opta”, yarı finale yükselme konusunda %62 oranla İngiltere milli takımına avantaj verirken, %38 oranla Brezilya’yı 16 turunda eleyerek bu turnuvanın sürprizi haline gelen Norveç milli takımına şans tanıdı.

Çeyrek finallerin son karşılaşmasında ise ağ, son şampiyon Arjantin milli takımının %69 oranla yarı finale yükseleceğini, İsviçre milli takımının ise %31 oranla eleneceğini öngördü.



