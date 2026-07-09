Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

"Opta", Dünya Kupası çeyrek finallerinin kazananlarını tahmin ediyor... Fas için şok edici bir oran

Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası
Arjantin - İsviçre
Arjantin
İsviçre
Norveç - İngiltere
Norveç
İngiltere
İspanya - Belçika
İspanya
Belçika
Fransa
Fas
ABD
Arjantin
İsviçre
Norveç
İngiltere
İspanya
Belçika

Fas, Kanada'yı çeyrek finalde eledi

"Opta" istatistik ağı, bugün Perşembe günü, çeyrek final maçları başlamadan önce, 2026 Dünya Kupası'nda kalan sekiz milli takımın yarı finale yükselme olasılıklarına ilişkin tahminlerini açıkladı.

Ağ, Fransa milli takımını yarı finale yükselme konusunda en büyük favori olarak gösterdi ve bu takıma %74’lük bir şans verirken, rakibi Fas’a ise sadece %26’lık bir şans tanıdı.

Ayrıca okuyun

Vinícius, Brezilya oyuncularına Real Madrid ile sözleşme yenileme konusundaki tutumunu açıkladı

Fransız yıldız uyarıyor: Fas karşısında işimiz kolay olmayacak

Diğer bir karşılaşmada ise ağın analizleri, İspanya milli takımının üstünlüğünü öngördü; İspanya'nın tur atlama şansı %70, Belçika'nınki ise %30 olarak belirlendi.

Üçüncü maçta ise “Opta”, yarı finale yükselme konusunda %62 oranla İngiltere milli takımına avantaj verirken, %38 oranla Brezilya’yı 16 turunda eleyerek bu turnuvanın sürprizi haline gelen Norveç milli takımına şans tanıdı.

Çeyrek finallerin son karşılaşmasında ise ağ, son şampiyon Arjantin milli takımının %69 oranla yarı finale yükseleceğini, İsviçre milli takımının ise %31 oranla eleneceğini öngördü.


Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin