OPTA | Caner Erkin - Filip Novak karşılaştırması

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı sol bek Caner Erkin ile Filip Novak'ın 2019-20 performansını OPTA ile karşılaştırdık.

Sarı Lacivertliler, 2020-21 Süper Lig sezonu öncesi kadrosunu yeni transferlerle güçlendiriyor.

Bu isimler arasında daha önce forması giyen ve Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin var.

Caner Erkin'in yanı sıra 'un Çek futbolcusu Filip Novak da önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek.

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Sol bek pozisyonunun iki başarılı ismi Caner Erkin ve Filip Novak'ın 2019-20 Süper Lig sezonu performanslarını OPTA istatistikleriyle karşılaştırdık:

- Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda Caner Erkin de Filip Novak da 30 maçta görev aldı.

- Caner 3 gol atıp 10 da asist yaparken Filip Novak ise rakip fileleri 7 kez havalandırdı.

- Toplamda 2388 kez topla buluşan Caner Erkin, rakip ceza sahasında 25 kez topla buluştu. Filip Novak ise 1506 kez topla buluştu, bunların 59’unu rakip ceza sahasında yaptı.

- Toplamda 25 şut çeken Caner Erkin, 6’sında isabet yakalarken Filip Novak ise 27 şuttan 12’sinde isabet yakaladı.

- 1577 kez pas yapan Caner Erkin, bu pasların 1224’ünde başarılı oldu ve %77’lik bir pas isabeti yakaladı. Rakip ceza sahasına toplamda 658 kez pas gönderen Caner Erkin bunların 455’inde isabet yakaladı. Filip

- Novak ise 860 pasın 704’ünü adrese teslim etti ve %81’lik pas isabetine sahip oldu. Rakip ceza sahasına 210 pas gönderen Novak, bunların 155’ini isabet ettirdi.

- Caner Erkin 38 kez top kaparken Filip Novak 61 kez top kaptı.

- 35 kez top çalma girişiminde bulunan Caner Erkin, 22’sinde topa sahip oldu ve %62 oranında top çalma başarısına ulaştı. Novak ise 40 kez top çalma girişiminden 17’sinde başarı elde etti ve %42’lik top çalma başarısı yakaladı.

- 208 kez ikili mücadeleye giren Caner Erkin 90’ınını kazanırken Filip Novak 252 kez ikili mücadeleye girdi ve 132’sinde başarılı oldu.

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- Caner Erkin girdiği 62 hava topu mücadelesinin 30’unu; Filip Novak ise 95 hava topu mücadelesinin 49’unu kazandı.

- Caner Erkin 20, Filip Novak ise 22 kez kafayla topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

- Caner Erkin 6 kez rakip şutu engelledi; Filip Novak ise 15 kez rakip şutlara geçit vermedi.